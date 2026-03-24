Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую книгу

Холанд подарил родному муниципалитету норвежскую книгу за 1,3 млн крон.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд купил самую дорогую норвежскую книгу всех времен и подарил ее родному муниципалитету, сообщает Stavanger Aftenblad.

По данным источника, в декабре 2025 года Холанд вместе со своим отцом Алфи приобрел редкое издание «Королевских саг» Снорре Стурласона 1594 года издания за 1,3 миллиона крон (около 135 тысяч долларов). Книга была передана в дар муниципалитету Тиме.

«Я никогда не был большим любителем чтения, но я хочу, чтобы книга всегда была доступна, чтобы вы могли читать о тех, кто родом из моего региона, из Брюне и Йерена», — сказал Холанд.