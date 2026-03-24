Холанд подарил родному муниципалитету самую дорогую норвежскую книгу

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд купил самую дорогую норвежскую книгу всех времен и подарил ее родному муниципалитету, сообщает Stavanger Aftenblad.
По данным источника, в декабре 2025 года Холанд вместе со своим отцом Алфи приобрел редкое издание «Королевских саг» Снорре Стурласона 1594 года издания за 1,3 миллиона крон (около 135 тысяч долларов). Книга была передана в дар муниципалитету Тиме.
«Я никогда не был большим любителем чтения, но я хочу, чтобы книга всегда была доступна, чтобы вы могли читать о тех, кто родом из моего региона, из Брюне и Йерена», — сказал Холанд.