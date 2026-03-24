Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона-2025/26

«Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это начало моего прощания. Я ухожу из “Ливерпуля” в конце сезона. Хочу начать с того, что никогда не представлял, насколько сильно этот клуб, город, люди станут частью моей жизни. “Ливерпуль” — не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Не могу объяснить словами. Мы праздновали победы, завоевывали самые важные трофеи и боролись вместе в самые тяжелые моменты жизни.



Я благодарю всех, кто был частью команды за все время, что я был здесь. Особенно одноклубников, прошлых и нынешних. И фанатов. У меня не хватает слов, чтобы описать, как вы поддерживали меня в лучшие моменты моей карьеры и в самые тяжелые моменты. Я никогда не забуду этого, это всегда будет со мной. Уходить всегда непросто. Вы подарили мне лучшее время в жизни, я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет домом для меня и моей семьи. Спасибо за все. Благодаря вам я никогда не буду один», — сказал Салах в своем обращении.