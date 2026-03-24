Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2

Мохамед Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона-2025/26

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах объявил, что покинет клуб по окончании сезона-2025/26.

Источник: Reuters

Футболист опубликовал у себя в соцсетях видео, в котором обратился к болельщикам с прощальной речью.

«Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это начало моего прощания. Я ухожу из “Ливерпуля” в конце сезона. Хочу начать с того, что никогда не представлял, насколько сильно этот клуб, город, люди станут частью моей жизни. “Ливерпуль” — не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Не могу объяснить словами. Мы праздновали победы, завоевывали самые важные трофеи и боролись вместе в самые тяжелые моменты жизни.

Я благодарю всех, кто был частью команды за все время, что я был здесь. Особенно одноклубников, прошлых и нынешних. И фанатов. У меня не хватает слов, чтобы описать, как вы поддерживали меня в лучшие моменты моей карьеры и в самые тяжелые моменты. Я никогда не забуду этого, это всегда будет со мной. Уходить всегда непросто. Вы подарили мне лучшее время в жизни, я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет домом для меня и моей семьи. Спасибо за все. Благодаря вам я никогда не буду один», — сказал Салах в своем обращении.

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в июне 2017 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Салах провел за «Ливерпуль» 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 результативные передачи.