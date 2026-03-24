В «Ливерпуле» подтвердили уход Салаха и назвали его карьеру «блестящей»

Футбольный клуб «Ливерпуль» на официальном сайте подтвердил, что Мохамед Салах покинет клуб по окончании сезона‑2025/26.
В заявлении клуба говорится, что Салах «завершит свою блестящую карьеру в “Ливерпуле” после девяти лет в команде. Отмечается, что игрок выразил желание как можно скорее объявить болельщикам о своем решении из уважения и благодарности к ним.
Клуб также подчеркнул, что «время по-настоящему отметить его заслуги и достижения наступит позже, когда он покинет “Энфилд” (“Энфилд” — домашний стадион “Ливерпуля” — РБК).
В своем видеообращении в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) египтянин сказал, что «к сожалению, этот день настал» и назвал свой пост первой частью прощания. Он заявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона, и признался, что никогда не представлял, насколько этот клуб, город и люди станут частью его жизни.
Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. Всего в составе английского клуба он забил 255 голов в 435 матчах. Форвард занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
На его счету два титула чемпиона Англии (2019/20, 2024/25), победа в Лиге чемпионов (2018/19), Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Египтянин четырежды становился лучшим бомбардиром АПЛ и является самым результативным легионером в истории лиги.