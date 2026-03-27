Сафонов рассказал, что Галицкий регулярно пишет ему после матчей ПСЖ

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Основатель и президент «Краснодара» Сергей Галицкий регулярно пишет воспитаннику клуба вратарю Матвею Сафонову после матчей французского ПСЖ. Об этом Сафонов рассказал журналистам.
Сафонов летом 2024 года перешел из «Краснодара» в ПСЖ. В пятницу сборная России по футболу с Сафоновым в составе победила команду Никарагуа (3:1) в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Краснодара».
«Уже увиделся с Сергеем Николаевичем [Галицким]. Пообщался со всеми. Он мне регулярно пишет после матчей. Я знаю, что он следит и смотрит. Даже у [вратаря “Краснодара”] Стаса Агкацева спрашивает про какие-то моменты из моих матчей», — сказал Сафонов.
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.