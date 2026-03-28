Форвард сборной Аргентины Паникелли пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва крестообразной связки

Нападающий «Страсбура» и сборной Аргентины Хоакин Паникелли выбыл до конца сезона и пропустит чемпионат мира-2026 из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.
«Обследования, проведенные у нападающего Хоакина Паникелли, подтвердили разрыв передней крестообразной связки правого колена… Держись, Хоако! Мы с тобой», — говорится в медицинском отчете, опубликованном в пятницу на странице сборной Аргентины в социальных сетях.
23-летний аргентинец является лучшим бомбардиром этого сезона в чемпионате Франции — 16 голов. Форвард нуждается в операции и, как ожидается, пропустит шесть-восемь месяцев.
Игроки сборной Аргентины вышли на товарищеский матч против Мавритании (2:1) в футболках со словами поддержки в адрес Паникелли.