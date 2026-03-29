Вагнер Лав обратился к болельщикам после прощального матча

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав обратился к болельщикам после последнего матча в карьере.

В ночь на 29 марта 41-летний форвард провел прощальную игру в составе «Ретро» против «Сеары» (3:1) в бразильской серии D. Футболист провел на поле все 90 минут и забил один гол.

«Это были годы борьбы, самоотдачи, огромной радости, а также множества испытаний, которые помогли мне вырасти как спортсмену и как человеку. Тот мальчишка из Бангу, мечтавший играть в футбол, и представить не мог, что переживет все то, что довелось мне: надевать такие важные футболки, забивать решающие голы, выигрывать титулы и чувствовать любовь болельщиков везде, где бы я ни играл. Это то, что я сохраню с собой навсегда.

Хочу прежде всего поблагодарить Бога и мою семью, которые всегда были рядом со мной во все моменты, а также все клубы, ставшие частью моей истории. Моих товарищей по команде, тренеров, сотрудников и, особенно, болельщиков: вы были неотъемлемой частью этого пути. Каждый крик “гол”, каждая поддержка в победах и даже в трудные моменты — все это сделало этот путь стоящим.

Я ухожу с поля с сердцем, полным благодарности, и с ощущением выполненного долга. Футбол дал мне все, и я старался отплатить ему любовью, самоотдачей и множеством голов. История Love на футбольных полях заканчивается здесь, но страсть к футболу останется навсегда. Большое спасибо за все!» — написал форвард в соцсетях.

Вагнер Лав провел за ЦСКА 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. Вместе с армейцами форвард шесть раз завоевывал Кубок и четыре раза — Суперкубок России, а также трижды становился чемпионом страны и выигрывал Кубок УЕФА.

Помимо московской команды, форвард выступал за бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гоияниенсе» и «Аваи», китайский «Шандунь Лунэн», «Монако», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», казахстанский «Кайрат» и датский «Мидтьюлланн».