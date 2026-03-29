Вагнер Лав обратился к болельщикам после прощального матча

«Это были годы борьбы, самоотдачи, огромной радости, а также множества испытаний, которые помогли мне вырасти как спортсмену и как человеку. Тот мальчишка из Бангу, мечтавший играть в футбол, и представить не мог, что переживет все то, что довелось мне: надевать такие важные футболки, забивать решающие голы, выигрывать титулы и чувствовать любовь болельщиков везде, где бы я ни играл. Это то, что я сохраню с собой навсегда.



Хочу прежде всего поблагодарить Бога и мою семью, которые всегда были рядом со мной во все моменты, а также все клубы, ставшие частью моей истории. Моих товарищей по команде, тренеров, сотрудников и, особенно, болельщиков: вы были неотъемлемой частью этого пути. Каждый крик “гол”, каждая поддержка в победах и даже в трудные моменты — все это сделало этот путь стоящим.



Я ухожу с поля с сердцем, полным благодарности, и с ощущением выполненного долга. Футбол дал мне все, и я старался отплатить ему любовью, самоотдачей и множеством голов. История Love на футбольных полях заканчивается здесь, но страсть к футболу останется навсегда. Большое спасибо за все!» — написал форвард в соцсетях.