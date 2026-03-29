18-летний российский хавбек сыграл за основу «Лудогорца» в контрольном матче

Российский полузащитник клуба efbet-лиги Болгарии по футболу «Лудогорец» Елисей Сыров сыграл за основной состав «орлов» в контрольном матче с румынским «Фарулом», который состоялся 29 марта и завершился со счётом 3:2.
18-летний хавбек, являющийся воспитанником академии «Зенита» и выступающий за команды системы «Лудогорца» с июля 2024 года, вышел на поле на 75-й минуте и не отметился какими-либо результативными действиями. При этом Сыров 28 марта сыграл за второй состав «орлите» во Второй лиге страны против «Янтры» (1:3), став автором единственного забитого мяча.
Отметим, что россиянин регулярно тренируется с первой командой «Лудогорца», однако не может играть за неё в официальных встречах из-за статуса легионера. В сезоне-2025/2026 Сыров провёл 21 матч во Второй лиге, где забил пять голов и отдал три ассиста, а также две встречи в Юношеской лиге УЕФА. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в сто тысяч евро.