18-летний российский хавбек сыграл за основу «Лудогорца» в контрольном матче

Отметим, что россиянин регулярно тренируется с первой командой «Лудогорца», однако не может играть за неё в официальных встречах из-за статуса легионера. В сезоне-2025/2026 Сыров провёл 21 матч во Второй лиге, где забил пять голов и отдал три ассиста, а также две встречи в Юношеской лиге УЕФА. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в сто тысяч евро.