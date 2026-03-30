Слуцкий назвал самый политизированный вид спорта

По сего словам, это футбол. Свое утверждение специалист сопроводил примером из китайской практики. «Был случай, когда премьер-министр Японии высказалась о политической обстановке между Тайванем и Китаем — и у нас закрыли продажу билетов на матчи, опасаясь инсинуаций, которые могли бы произойти в игре», — заявил Слуцкий.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Кроме того, глава ФИФА предложил внести изменения в устав организации, чтобы «запретить запреты на участие любой страны в футболе по политическим мотивам».
Слуцкий работает в Китае с 2024 года. Вместе с «Шанхай Шеньхуа» он дважды выиграл Суперкубок страны.