Мэр Парижа захотел продать ПСЖ стадион, чтобы сохранить клуб в городе

ПСЖ играет на принадлежащем городу «Парк де Пренс» с 1974 года. Клуб не мог выкупить или модернизировать его при прежнем мэре Идальго. Новый мэр Грегуар заявил, что хочет избежать переезда команды.

Источник: Getty Images

Эмманюэль Грегуар, сменивший Анн Идальго на посту мэра Парижа, заявил в эфире радио Franceinfo, что хочет к концу лета завершить переговоры по стадиону «Парк де Пренс», который является домашней ареной «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ играет на этом 48-тысячном стадионе с 1974 года, но не мог договориться с властями о его модернизации. Идальго отказывалась продавать арену клубу. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи допускал переезд команды на другой стадион — например, 80-тысячный «Стад де Франс», или арены в других городах.

«Мы договорились с акционером ПСЖ о том, что хотим завершить переговоры не позднее конца лета», — заявил Грегуар. Он отметил, что его главное желание — чтобы клуб «остался в Париже».

Также Грегуар заявил, что бюджет не должен платить за стадион профессионального клуба и эти деньги «можно направить на гораздо более полезные цели».

Грегуар ранее допускал как продажу стадиона, так и вариант с долгосрочной арендой.

В ПСЖ, который лидирует в чемпионате Франции, выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше