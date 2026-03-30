Мэр Парижа захотел продать ПСЖ стадион, чтобы сохранить клуб в городе

Эмманюэль Грегуар, сменивший Анн Идальго на посту мэра Парижа, заявил в эфире радио Franceinfo, что хочет к концу лета завершить переговоры по стадиону «Парк де Пренс», который является домашней ареной «Пари Сен-Жермен».
ПСЖ играет на этом 48-тысячном стадионе с 1974 года, но не мог договориться с властями о его модернизации. Идальго отказывалась продавать арену клубу. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи допускал переезд команды на другой стадион — например, 80-тысячный «Стад де Франс», или арены в других городах.
«Мы договорились с акционером ПСЖ о том, что хотим завершить переговоры не позднее конца лета», — заявил Грегуар. Он отметил, что его главное желание — чтобы клуб «остался в Париже».
Также Грегуар заявил, что бюджет не должен платить за стадион профессионального клуба и эти деньги «можно направить на гораздо более полезные цели».
Грегуар ранее допускал как продажу стадиона, так и вариант с долгосрочной арендой.
В ПСЖ, который лидирует в чемпионате Франции, выступает российский вратарь Матвей Сафонов.