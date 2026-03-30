Мы в соцсетях
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
П1
1.63
X
3.63
П2
5.30
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.20
X
3.91
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Швеция
:
Польша
П1
2.06
X
3.40
П2
3.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Косово
:
Турция
П1
4.20
X
3.73
П2
1.87
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
П1
X
П2

Защитник сборной Португалии Геррейру покинет «Баварию»

Чемпион Европы 2016 года Геррейру покинет «Баварию» в конце сезона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» объявила на своем сайте об уходе защитника сборной Португалии по футболу Рафаэла Геррейру по окончании текущего сезона.

Стороны пришли к обоюдному соглашению не продлевать истекающий в конце июня контракт.

«Мы бы хотели поблагодарить Рафу за время, которое он провел с нами. На поле мы всегда могли положиться на Рафу, это один из тех парней, которые украшают любую раздевалку. Наши переговоры с ним вышли конструктивными, основанными на доверии и взаимопонимании. Теперь мы сосредоточены на оставшейся части сезона — мы можем многого достичь вместе», — заявил спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

Геррейру 32 года, он перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года на правах свободного агента. В Мюнхене португалец стал чемпионом Германии и завоевал Суперкубок страны. Также Геррейру выступал за французские «Кан» и «Лорьян».

На счету Геррейру 65 матчей и 4 гола за сборную Португалии, в составе которой он стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.