Защитник сборной Португалии Геррейру покинет «Баварию»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» объявила на своем сайте об уходе защитника сборной Португалии по футболу Рафаэла Геррейру по окончании текущего сезона.
Стороны пришли к обоюдному соглашению не продлевать истекающий в конце июня контракт.
«Мы бы хотели поблагодарить Рафу за время, которое он провел с нами. На поле мы всегда могли положиться на Рафу, это один из тех парней, которые украшают любую раздевалку. Наши переговоры с ним вышли конструктивными, основанными на доверии и взаимопонимании. Теперь мы сосредоточены на оставшейся части сезона — мы можем многого достичь вместе», — заявил спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.
Геррейру 32 года, он перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года на правах свободного агента. В Мюнхене португалец стал чемпионом Германии и завоевал Суперкубок страны. Также Геррейру выступал за французские «Кан» и «Лорьян».
На счету Геррейру 65 матчей и 4 гола за сборную Португалии, в составе которой он стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.