ПСВ стал 27-кратным чемпионом Нидерландов по футболу

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ПСВ из Эйндховена третий сезон подряд стал победителем чемпионата Нидерландов по футболу.
В воскресенье «Фейенорд» из Роттердама на выезде сыграл вничью с «Волендамом» со счетом 0:0. На счету занимающего второе место «Фейенорда» стало 54 очка, роттердамцы за пять туров до завершения чемпионата лишились шансов догнать лидирующий ПСВ (71 очко).
ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 27-й раз, что является вторым результатом в истории лиги. Рекордсменом по титулам является амстердамский «Аякс» (36).