ПСВ стал 27-кратным чемпионом Нидерландов по футболу

В воскресенье «Фейенорд» из Роттердама на выезде сыграл вничью с «Волендамом» со счетом 0:0. На счету занимающего второе место «Фейенорда» стало 54 очка, роттердамцы за пять туров до завершения чемпионата лишились шансов догнать лидирующий ПСВ (71 очко).