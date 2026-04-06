Поконьоли — о Головине в матче с «Марселем»: «Он проделал отличную работу!»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина, который забил гол в ворота «Марселя» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции (2:1).
«Он был очень важен для нас, это очевидно, не только статистически, но и в открытой игре, потому что он отличный игрок между линиями. Он также хорошо оборонялся, продолжая в том же духе, что и в последних матчах. Он проделал отличную работу!» — цитирует Поконьоли клубная пресс-служба.
29-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 31 матче забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.