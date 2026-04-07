Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
:
ЦСКА
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Бавария
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Рубин
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Милан
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Вильярреал
0
Игроки «Челси» просят Росеньора отменить решение об отстранении Энцо Фернандеса от матча с «Сити»

Футболисты «Челси» просят главного тренера команды Лиама Росеньора отменить решение об отстранении вице-капитана команды Энцо Фернандеса. Об этом в соцсети сообщает аргентинский журналист Вероника Брунати, на которую подписаны более 130 тысяч человек.

Ранее Росеньор заявил, что аргентинский полузащитник не сыграет с «Порт Вейлом» в Кубке Англии и с «Манчестер Сити» в АПЛ из-за его слов о готовности перейти в «Реал».

Также Брунати со ссылкой на источники из окружения Фернандеса сообщает, что приоритет Энцо — остаться в «Челси» и подписать новый контракт, который бы подчеркнул серьезность его намерений.

В текущем сезоне Энцо принял участие в 46 матчах «Челси» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют друг против друга 12 апреля. Матч состоится в Лондоне и начнется в 18:30 мск.

12.04
Челси
:
Манчестер Сити
