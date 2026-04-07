Игроки «Челси» просят Росеньора отменить решение об отстранении Энцо Фернандеса от матча с «Сити»

Ранее Росеньор заявил, что аргентинский полузащитник не сыграет с «Порт Вейлом» в Кубке Англии и с «Манчестер Сити» в АПЛ из-за его слов о готовности перейти в «Реал».
Также Брунати со ссылкой на источники из окружения Фернандеса сообщает, что приоритет Энцо — остаться в «Челси» и подписать новый контракт, который бы подчеркнул серьезность его намерений.
В текущем сезоне Энцо принял участие в 46 матчах «Челси» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют друг против друга 12 апреля. Матч состоится в Лондоне и начнется в 18:30 мск.