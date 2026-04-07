Дино Баджо: «Марадона сейчас забивал бы 1000 голов за сезон. Вы не представляете, как жестко на нем фолили. Месси в те времена бы полностью сломали. Вот почему Диего — бог мирового футбола»

— Таккинарди сказал мне, что Педри не добился бы успеха в Италии из-за больших трудностей с поиском пространства.
— Позвольте мне кое-что вам сказать… В наше время игроков не защищали так, как сегодня. В те времена некоторые защитники могли вонзить шипы тебе в икру, потому что могли.
Да, тогда было тяжело. Им было без разницы, попадут они в мяч или в твой голеностоп. Сегодня все намного проще, на самом деле. Понимаете?
— Феррара, Коуту, Бергоми, Ферри, Пьетро Верховод… Вы имеете в виду этих защитников?
— Да, но это еще не все. Михайлович… В те времена футбол был более снисходительным [к защитникам], и эти ребята оставляли на тебе свои следы в каждом матче. Сегодня фолы фиксируются практически до контакта. В наше время Марадона забивал бы тысячу голов за сезон. Вы не можете себе представить, как жестко на нем фолили, когда он выступал за «Наполи».
Месси в те времена был таким же блестящим игроком, но его бы полностью сломали. Вот почему я говорю, что Диего был величайшим. Бог мирового футбола, — сказал Баджо.