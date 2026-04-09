Футболист «Монако» Головин получил травму

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил повреждение мышцы правого бедра, сообщается на сайте клуба.
Головин пропустит ближайший матч команды — с «Парижем» 10 апреля в 29-м туре чемпионата Франции.
Сроки восстановления Головина не уточняются.
Головин 27 и 31 марта играл за сборную России против Никарагуа (3:1) и Мали (0:0), а после возвращения во Францию принял участие в победной встрече с «Марселем» 5 апреля (2:1) и забил гол.
Всего на счету Головина в этом сезоне пять голов в 31 матче за «Монако».
У «Монако» семиматчевая победная серия в чемпионате и пятое место в таблице.