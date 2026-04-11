Поконьоли назвал причины поражения «Монако» от «Парижа»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли прокомментировал поражение от «Парижа» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата Франции.
«Мы проиграли не из-за того, что меня не предупредили о сложности матча с “Парижем”, потому что я знал, что нас ждут психологические испытания. Играли с командой в хорошей форме с очень эффективной игровой системой, и сегодня мы поплатились за это. Наша хорошая серия придала нам слишком много уверенности, а начало матча с пропущенных трех мячей за 20 минут заставило меня понять, что “Монако” не смог уделить внимание своему плану.
Пропуск такого количества голов за такое короткое время обязательно связан с недостатком психологической подготовки. Повторял это игрокам всю неделю, но видно, что в этой области ошиблись", — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.
«Париж» набрал 35 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Монако» идет на 5-й строчке — 49 очков.