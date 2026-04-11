Экс-вратарь «Монако»: «Шевалье превосходит Сафонова по уровню. Между ними не может быть сравнений»

Мы в соцсетях
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.35
П2
2.63
Футбол. Англия
14:30
Арсенал
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.93
П2
6.98
Футбол. Испания
15:00
Реал Сосьедад
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.96
П2
4.92
Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.30
П2
2.07
Футбол. Италия
16:00
Кальяри
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.23
П2
4.10
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.34
П2
4.60
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.27
П2
2.33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.33
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.85
П2
3.50
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.49
П2
2.43
Футбол. Германия
16:30
РБ Лейпциг
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.14
П2
6.30
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.63
П2
2.70
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.40
П2
3.59
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
5.09
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.60
Футбол. Испания
17:15
Эльче
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Италия
19:00
Милан
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.84
П2
8.00
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.42
П2
4.85
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.92
П2
6.53
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.30
X
5.39
П2
1.41
Футбол. Испания
19:30
Барселона
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.10
П2
8.50
Футбол. Франция
20:00
Осер
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.44
П2
4.36
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.50
П2
2.28
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.43
П2
3.25
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.54
П2
9.00

Экс-вратарь «Монако»: «Шевалье превосходит Сафонова по уровню. Между ними не может быть сравнений»

Бывший французский вратарь «Монако» и дортмундской «Боруссии» Гийом Вармюз заявил, что его соотечественник Люка Шевалье превосходит своего партнера по «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Источник: Reuters

Шевалье проводит первый сезон в «ПСЖ» после перехода из «Лилля», но пока проигрывает конкуренцию российскому голкиперу за место в основе парижан.

«Между ними нет никакого сравнения. Проблема в том, что Люка пока не показывает свой настоящий уровень вратаря международного класса, потому что переход из “Лилля” в “ПСЖ” — это совершенно другой уровень требований. Если мы хотим помочь Шевалье стать вратарем международного класса, он должен вернуть прежний уровень игры.

Сафонов своеобразно действовал в матче с “Ливерпулем” (2:0). Я бы сам не делал определенных вещей, но он эффективен, и тут ничего не скажешь.

Меня больше интересует, как Шевалье будет развиваться дальше, потому что сейчас он переживает сложный период. С точки зрения техники, на мой взгляд, это один из лучших французских вратарей. В этом и заключается главная проблема. Сафонов уже ничему не научится, тогда как Шевалье превосходит его по уровню, но пока не может реализовать свой потенциал. Вот в чем вся суть», — сказал Вармюз в эфире подкаста After Football.

В текущем сезоне Сафонов пропустил 18 голов в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, сыграв на ноль в 8 встречах.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти