Экс-вратарь «Монако»: «Шевалье превосходит Сафонова по уровню. Между ними не может быть сравнений»

Шевалье проводит первый сезон в «ПСЖ» после перехода из «Лилля», но пока проигрывает конкуренцию российскому голкиперу за место в основе парижан.
«Между ними нет никакого сравнения. Проблема в том, что Люка пока не показывает свой настоящий уровень вратаря международного класса, потому что переход из “Лилля” в “ПСЖ” — это совершенно другой уровень требований. Если мы хотим помочь Шевалье стать вратарем международного класса, он должен вернуть прежний уровень игры.
Сафонов своеобразно действовал в матче с “Ливерпулем” (2:0). Я бы сам не делал определенных вещей, но он эффективен, и тут ничего не скажешь.
Меня больше интересует, как Шевалье будет развиваться дальше, потому что сейчас он переживает сложный период. С точки зрения техники, на мой взгляд, это один из лучших французских вратарей. В этом и заключается главная проблема. Сафонов уже ничему не научится, тогда как Шевалье превосходит его по уровню, но пока не может реализовать свой потенциал. Вот в чем вся суть», — сказал Вармюз в эфире подкаста After Football.
В текущем сезоне Сафонов пропустил 18 голов в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, сыграв на ноль в 8 встречах.
