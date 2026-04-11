Экс-вратарь «Монако»: «Шевалье превосходит Сафонова по уровню. Между ними не может быть сравнений»

«Между ними нет никакого сравнения. Проблема в том, что Люка пока не показывает свой настоящий уровень вратаря международного класса, потому что переход из “Лилля” в “ПСЖ” — это совершенно другой уровень требований. Если мы хотим помочь Шевалье стать вратарем международного класса, он должен вернуть прежний уровень игры.



Сафонов своеобразно действовал в матче с “Ливерпулем” (2:0). Я бы сам не делал определенных вещей, но он эффективен, и тут ничего не скажешь.



Меня больше интересует, как Шевалье будет развиваться дальше, потому что сейчас он переживает сложный период. С точки зрения техники, на мой взгляд, это один из лучших французских вратарей. В этом и заключается главная проблема. Сафонов уже ничему не научится, тогда как Шевалье превосходит его по уровню, но пока не может реализовать свой потенциал. Вот в чем вся суть», — сказал Вармюз в эфире подкаста After Football.