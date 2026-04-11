«Это пенальти — и здесь, и на Луне». «Реал» в ярости: Мбаппе разбили лицо до крови, но судья не увидел фол

Большим скандалом завершился матч 31-го тура Ла лиги между «Реалом» и «Жироной» (1:1). Мадридцы остались без пенальти в концовке встречи и потеряли очки. Теперь их шансы на чемпионство минимальны, а сам клуб в ярости.
Кровь — не причина?
Эпизод произошел на 89-й минуте. Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прорвался в штрафную площадь и готовился к удару по воротам, но получил по голове локтем от защитника «Жироны» Виктора Рейса.
Француз немедленно упал — как вскоре выяснилось, не без причины. Появилась кровь: Рейс разбил Мбаппе лицо. Однако арбитр Хавьер Альберола Рохас оставил момент без внимания, ВАР также не вмешался.
Важность такого решения сложно недооценить — из-за непоставленного пенальти «Реал» лишился возможной победы и набрал 70 очков. Шансы на чемпионство тают на глазах: если лидирующая «Барселона» 11 апреля одолеет «Эспаньол» дома, то оторвется от мадридцев на 9 баллов. За семь туров отыграть такое отставание будет очень сложно.
Конечно, винить в случившемся только Рохаса нельзя — «Реал» и сам хорош. Решающий отрезок сезона команда откровенно проваливает: сперва проиграла «Мальорке» (1:2) в 30-м туре, потом «Баварии» (1:2) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Теперь ничья с середняком Ла лиги — с такими результатами говорить о титуле сложно и без проблем с судейством.
«Это абсолютно чистый пенальти»
Само собой, эпизод получился максимально обсуждаемым. Экс-арбитр Эдуардо Иттуральде Гонсалес в интервью As признал: сам бы поставил пенальти, но решение бригады Рохаса понять можно.
«ВАР в такую ситуацию никогда не вмешается, если судья сам не зафиксирует. Мбаппе делает рывок с мячом внутри штрафной, а защитник, пытаясь продолжить преследование, бьет его рукой по лицу. Для меня это пенальти, но инструкции, которые получили видеоассистенты, предписывают не вмешиваться в подобные эпизоды», — сказал Иттуральде Гонсалес.
А вот «Реал» безжалостен. Главный тренер Альваро Арбелоа на пресс-конференции посетовал, что у мадридцев очень много проблем с судьями.
«Для меня это пенальти — и здесь, и на Луне. Просто еще один пример. Еще одна такая неделя. Такова реальность, ничего не поделаешь. Ни я, ни другие не понимаем, когда должен вмешиваться ВАР. Он вмешивается тогда, когда ему удобно, когда нет — не вмешивается. Мое мнение вам известно, факты его подтверждают.
Это абсолютно чистый пенальти. Килиану засчитывали нарушение в менее явном случае, чем с этим. У нас было много проблем с судьями. В этом матче, в игре против “Мальорки”… ничего нового. Рефери не объяснил нам по поводу Мбаппе», — отметил Арбелоа.
Но круче всех высказались на клубном ТВ «Реала». Здесь все по классическому сценарию — припомнили старый скандал с Хосе Негрейрой.
«Мы сыграли плохо, но также пострадали от последствий постыдного судейства. Нам повезло, ведь у нас было много повторов, и на всех из них вы видите, что такая игра — это явный пенальти. Даже двойной пенальти из-за того, что Виктор Рейс также блокирует Мбаппе ногой. Таковы последствия Негрейры. Это Лига Негрейры», — заявили в эфире.
Автор: Артем Белинин
