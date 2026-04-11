Самый удивительный клуб Италии рвется в ЛЧ: «Комо» за полтора года превратился в топ-команду Серии А

За семь туров до финиша чемпионата Италии в лигочемпионской четверке неожиданный персонаж — скромное «Комо», лишь второй сезон выступающее в Серии А. До этого клуб более 20 лет находился в низших лигах, а в еврокубках не участвовал никогда в истории.
За резким подъемом клуба стоит грамотное руководство, интересная трансферная кампания и молодой тренер — 38-летний Франсеск Фабрегас, который еще недавно сам выходил на поле. Изучаем главную сенсацию чемпионата Италии подробнее.
Ключевая фигура проекта — Фабрегас, «Комо» его первый тренерский опыт
Испанец прибыл в «Комо» еще в августе 2022-го: перешел свободным агентом из «Монако» и последний сезон в игровой карьере провел в Серии Б. Летом 2023-го Сеск возглавил команду U19, а уже в ноябре повысился до исполняющего обязанности в основной команде. Правда, для этого Фабрегас получил специальное разрешение от Итальянской федерации футбола, так как не имел необходимой лицензии для работы главным тренером.
В декабре 2023-го Сеска сменил валлиец Осиан Робертс — глава клубного департамента развития, который формально занимал должность до конца сезона-2023/24. Фабрегас входил в штаб и параллельно получал необходимую лицензию, а с сезона-2024/25 официально вступил в должность.
За это время «Комо» мощно спрогрессировало: в сезоне-2024/25 вышло в высший дивизион со второго места в Серии Б, после чего уверенно закрепилось в элите. В прошлом розыгрыше команда финишировала 10-й, а в нынешнем всерьез сражается за Лигу чемпионов.
Руководство же считает Фабрегаса — важнейшим элементом резкого взлета. Причем Сеск не просто тренер, а еще и миноритарный акционер, поэтому может влиять не только на происходящее на поле, но и на стратегические решения. Вместе с ним долю в клубе имеет Тьерри Анри, а Рафаэль Варан занимает пост в правлении клуба.
Неудивительно, что в руководстве видят сотрудничество с Фабрегасом долгосрочным. «Наш путь будет долгим, он продлится несколько сезонов и будет вращаться вокруг Сеска Фабрегаса, который не покинет клуб», — заявил президент «Комо» Мирван Суварсо на фоне слухов об интересе к испанцу со стороны «Интера».
Сам Фабрегас, похоже, то рассчитывает остаться надолго: «Я начал работать с этим клубом, потому что здесь — долгосрочный проект. Я очень верю в будущее Комо», я пришел сюда как игрок и очень счастлив, потому что могу работать так, как хочу. У меня и у владельцев клуба одинаковые цели и амбиции.
Президент позволяет мне работать так, как я считаю нужным. К счастью, мы разделяем одно видение и одну цель — подняться как можно выше. Вместе мы стали действительно хорошей командой в небольшом городе. При этом мы все еще маленький клуб, но у нас огромные амбиции на будущее".
«Комо» — одна из самых стильных команд Серии А, но в составе практически нет итальянцев
Сеск действительно получил свободу, благодаря этому «Комо» — один из самых авторских коллективов Серии А. Испанец перенял стиль Арсена Венгера и Хосепа Гвардиолы, с которыми долго работал как игрок, и перенес идеи контроля темпа и владения в собственный проект.
«Комо» — лидер Серии А по владению мячом: в среднем за игру контролирует его 61,5% времени, а также входит в топ-3 по точности передач (87,3%) и количеству успешных коротких пасов (447,2). При этом команда нацелена на атаку и не боится рисковать у чужих ворот: находится в топ-5 чемпионата по ударам в среднем за игру (14,2) и обводкам (7,5). А больше «Комо» (53) в Серии А забили только «Ювентус» (54) и «Интер» (71).
Свободу Фабрегас получил и в селекции. Неудивительно, что «Комо» — самая неитальянская команда чемпионата. В ростере находится лишь двое местных — резервный 35-летний вратарь Мауро Вигорито и 32-летний центральный защитник Эдоардо Гольданига. На двоих в текущем сезоне Серии А они сыграли всего 14 минут (на поле выходил только Эдоардо). Это с отрывом худший показатель в лиге. Причем до 30-го тура итальянцы сыграли за «Комо» в чемпионате вообще одну минуту.
Зато в клубе много испанцев и аргентинцев, которые формируют стиль команды с шустрой игрой в пас и заточенностью на контроль. Всего — 10 футболистов, имеющих паспорт Испании или Аргентины. Сложившуюся ситуацию комментировал даже сам Фабрегас: «К нам приехало шесть или семь испанцев, но мы с директором старались набрать как можно больше итальянцев. Клянусь! Мы анализировали, смотрели, кем можно поднять командный уровень, даже среди молодежи, потратили невероятно много сил. Лучшие итальянцы играют за “Интер” и “Юве”. Нам сложно конкурировать с ними.
Найти итальянцев сложно из-за игры, которую мы ставим. Можно поднять тему молодежного сектора, но мы не нашли подходящего места для итальянцев в нашем футболе. Надеюсь, найдем в будущем. Сейчас мы инвестируем в 15−16 летних игроков, которых обучаем по-своему.
Я гораздо лучше знаю испанский рынок. Сейчас в Испании много талантов, а игроки, которых подписываем мы, особенно выделяются. Там огромный потенциал. Но если будет выбор между испанцем и итальянцем, возьму местного. Нужно либо найти его, либо понять, как подготовить к нашей игре. Вопрос в том, что его нужно будет вывести на новый уровень, чтобы он соответствовал нам. Будет сложно. Я не вправе говорить, в чем проблема. Но когда говорю, что нам трудно подобрать итальянцев, это правда".
При этом молодежь у Фабрегаса действительно развивается. В топ-5 команды по игровому времени в сезоне лишь один футболист старше 29 лет — 30-летний голкипер Жан Бюте. Главная звезда — 21-летний воспитанник «Реала» Нико Пас, оформивший во всех турнирах 11+6. Лидером обороны оказался еще один выходец из «Кастильи» 21-летний Хакобо Рамон.
Классно прогрессируют и другие янгстеры: купленный у «Ман Сити» опорник Максимо Перроне, воспитанник «Барсы» Алекс Валье, хорват Мартин Батурина и другие. При этом в составе немало и опытных футболистов: в обороне стабильно выходят Марк Оливер Кемпф и Диего Карлос, время на поле получают фланговые защитники Мергим Войвода и Алекс Морено. Всем — за 30 лет.
Руководство влило кучу денег, но старается развиваться поступательно
Главный аргумент хейтеров «Комо» — не отсутствие итальянцев в составе, а мощный финансовый фундамент, позволивший проекту выстрелить. Действительно, ни у кого в Серии А нет таких богатых владельцев: клуб принадлежит индонезийцам Роберту и Майклу Хартоно, чье состояние оценивается в 50 миллиардов долларов. Между ними и всеми остальными — пропасть. Второй по богатству владелец в Серии А Дэн Фридкин из «Ромы» имеет всего 9,5 млрд.
Неудивительно, что летом 2025-го «Комо» оказался в топ-5 Серии А по затратам на трансферы. Команда потратила 109,45 миллиона евро, больше только «Наполи» (116 млн), «Аталанта» (125,8), «Ювентус» (137,15) и «Милан» (162). Зато меньше — «Интер» (93,1) и «Рома» (63,6). Самым дорогим новичком «Комо» оказался 20-летний вингер Хесус Родригес из «Бетиса». За очередного испанца заплатили 22,5 миллиона евро.
При этом для владельцев «Комо», боссов табачной империи Djarum Group, важно не просто залить трансферный рынок деньгами, а развить клуб всесторонне. Именно поэтому они не лезут в футбольную составляющую, а занимаются раскруткой бизнес-проекта. В центре планируемой империи — озеро Комо, которое само по себе привлекает туристов и может вплетать их в клубные бизнес-структуры.
«Постепенно мы осознали, что возможности гораздо шире, чем мы изначально предполагали, — проанализировал президент клуба Мирван Суварсо. — Мы хотим создать модель, похожую на “Дисней”, где центром бизнеса является озеро и город Комо. В этом заключается наш бизнес. Именно так мы себя видим. Мы создадим туристические пакеты, чтобы привлечь в Комо людей из США и Великобритании. Если мы все сделаем правильно, 60% нашей новой аудитории составят туристы, которые внезапно узнают, что здесь есть футбольный клуб.
Мы продаем не только товары футбольные товары. Сейчас мы создали собственные бренды, связанные с «Комо»: разрабатываем линию уличной одежды и планируем выпускать также женские вещи. Для нас крайне важно найти способ превратить футбол в настоящий бизнес. Футбол — это катализатор, отправная точка, но в конечном итоге нам необходимо создать экосистему, способную поддерживать спортивную деятельность.
Это означает, что все должно быть устойчивым. Футбольный клуб в городе с населением 85 тысяч человек сталкивается с большими трудностями в достижении устойчивости только за счет футбола. Однако нам повезло, что мы находимся в месте, где сам город — это бренд, а озеро Комо — глобальный бренд".
Клуб хочет усовершенствовать собственную систему стримингового вещания, на котором будет размещать контент, посвященный клубу. У «Комо» появился собственный документальный сериал про тяжести на пути к Серии А. Также клуб развивается в новейших технологиях.
«Мы разработали собственную систему членства и продажи билетов на основе блокчейна, которая сыграет ключевую роль в оптимизации наших операций и повышении вовлеченности болельщиков. Сосредоточившись на потенциале розничной торговли и вдохновившись озером Комо, мы создали дистрибьюторскую сеть, ориентированную на сообщество и охватывающую более 350 филиалов по всей провинции, что значительно увеличило доход по этой статье с 38 тысяч евро до 3,4 миллиона за два года», — добавил Суварсо.
«Комо» — всесторонний и очень амбициозный проект. Футбол — лишь часть задуманной империи, и ответственность за спортивные достижения, кажется, доверили нужным людям. Фабрегас за короткое время создал один из самых симпатичных коллективов чемпионата Италии, который вот-вот доберется до еврокубков.
Артемий Кутейников