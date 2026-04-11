Впервые в истории АПЛ футболист из Бразилии достиг 20 голов за сезон

Нападающий английского клуба «Брентфорд» Игор Тиаго стал первым бразильцем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), забившим 20 голов в сезоне.
В матче 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2) Тиаго оформил дубль. Теперь на счету 24-летнего бразильца 21 гол в сезоне.
Ранее никто из бразильцев не забивал больше 15 голов за сезон. По 15 мячей забивали Роберто Фирмино за «Ливерпуль» в сезоне 2017/18, Габриэль Мартинелли за «Арсенал» (2022/23) и Матеус Кунья за «Вулверхэмптон» (2024/25).
24-летний Тиаго выступает за «Брентфорд» с 2024 года. За сборную Бразилии футболист провел два матча, в которых отметился одним голом.
После 32 туров «Брентфорд» с 47 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Игор Тиаго
3′
Игор Тиаго
(Майкл Кайоде)
76′
Бету
(Идрисса Гана Гуйе)
26′
Кирнан Дьюсбери-Холл
90+1′
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
23
Кин Льюис-Поттер
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
18
Егор Ярмолюк
8
Матиас Йенсен
24
Миккель Дамсгор
46′
11
Рис Нелсон
1
Джордан Пикфорд
2′
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
6
Джеймс Тарковски
32
Джарред Брантуэйт
37
Джеймс Гарнер
47′
7
Дуайт Макнейл
74′
42
Тим Ироэгбунам
9
Бету
74′
11
Тьерно Барри
27
Идрисса Гана Гуйе
74′
19
Тайрик Джордж
