Футбол. Франция
2-й тайм
Осер
0
:
Нант
0
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Ювентус
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Атлетико
Футбол. Франция
22:05
Ренн
:
Анже
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
Впервые в истории АПЛ футболист из Бразилии достиг 20 голов за сезон

Ранее бразильские футболисты забивали только 15 голов в сезоне АПЛ.

Нападающий английского клуба «Брентфорд» Игор Тиаго стал первым бразильцем в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), забившим 20 голов в сезоне.

В матче 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:2) Тиаго оформил дубль. Теперь на счету 24-летнего бразильца 21 гол в сезоне.

Ранее никто из бразильцев не забивал больше 15 голов за сезон. По 15 мячей забивали Роберто Фирмино за «Ливерпуль» в сезоне 2017/18, Габриэль Мартинелли за «Арсенал» (2022/23) и Матеус Кунья за «Вулверхэмптон» (2024/25).

24-летний Тиаго выступает за «Брентфорд» с 2024 года. За сборную Бразилии футболист провел два матча, в которых отметился одним голом.

После 32 туров «Брентфорд» с 47 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Брентфорд
2:2
Первый тайм: 1:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 32
11.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Брентфорд Коммьюнити
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Дэвид Мойес
Голы
Брентфорд
Игор Тиаго
3′
Игор Тиаго
(Майкл Кайоде)
76′
Эвертон
Бету
(Идрисса Гана Гуйе)
26′
Кирнан Дьюсбери-Холл
90+1′
Составы команд
Брентфорд
1
Кивин Келлехер
33
Майкл Кайоде
23
Кин Льюис-Поттер
19
Данго Уаттара
7
Кевин Шаде
9
Игор Тиаго
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
18
Егор Ярмолюк
8
Матиас Йенсен
24
Миккель Дамсгор
46′
11
Рис Нелсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
2′
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
10
Илиман Ндиай
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
6
Джеймс Тарковски
32
Джарред Брантуэйт
37
Джеймс Гарнер
47′
7
Дуайт Макнейл
74′
42
Тим Ироэгбунам
9
Бету
74′
11
Тьерно Барри
27
Идрисса Гана Гуйе
74′
19
Тайрик Джордж
Статистика
Брентфорд
Эвертон
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
4
7
Угловые
2
3
Фолы
6
7
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Фараи Халлам
(Англия)
