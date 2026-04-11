Салах стал пятым игроком с 250 результативными действиями в АПЛ

На счету Салаха стало 250 результативный действий без учета пенальти в АПЛ.
До Салаха добиться подобного результата удавалось лишь Энди Коулу (258), Алану Ширеру (268), Райану Гиггзу (269) и Уэйну Руни (288).
Всего за карьеру в составе «Ливерпуля» Салах провел 436 игр и забил 255 голов.
Футбол, Англия, Тур 32
11.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Марку Силва
Голы
Ливерпуль
Рио Нгумоха
(Флориан Вирц)
36′
Мохамед Салах
(Коди Гакпо)
40′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
26
Эндрю Робертсон
18
Коди Гакпо
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
8
Доминик Собослаи
30
Джереми Фримпонг
69′
2
Джо Гомес
11
Мохамед Салах
90′
42
Трей Ньони
73
Рио Нгумоха
69′
9
Александер Исак
7
Флориан Вирц
68′
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
46′
38
Райан Гравенберх
Фулхэм
1
Бернд Лено
21
Тимоти Кастань
5
Йоахим Андерсен
3
Келвин Басси
16
Сандер Берге
17
Алекс Ивоби
33
Энтони Робинсон
69′
30
Райан Сессеньон
8
Харри Уилсон
80′
7
Рауль Хименес
14
Оскар Бобб
46′
20
Саша Лукич
24
Джошуа Кинг
46′
32
Эмил Смит-Роу
9
Родригу Мунис
80′
19
Сэмюэл Чуквуэзе
Статистика
Ливерпуль
Фулхэм
Удары (всего)
18
19
Удары в створ
5
4
Угловые
6
9
Фолы
10
4
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
