Мюнхенская «Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам за сезон.
В матче 29-го тура против «Санкт-Паули» (4:0, идет второй тайм) отличились Джамал Мусиала (9-я минута), Леон Горецка (53), Майкл Олисе (54) и Николас Джексон (66).
Сейчас на счету «Баварии» 104 гола в текущем сезоне чемпионата Германии. Клуб побил свой же рекорд, установленный в сезоне 1971/72, тогда на счету команды был 101 гол.
«Бавария» с 76 очками идет лидером турнирной таблицы Бундеслиги. Команда является действующим чемпионом Германии.
Футбол, Германия, 29-й тур
11.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Миллернтор
Главные тренеры
Александр Блессин
Венсан Компани
Голы
Бавария
Джамал Мусиала
(Конрад Лаймер)
9′
Леон Горецка
53′
Майкл Олисе
(Леон Горецка)
54′
Николас Джексон
(Джамал Мусиала)
65′
Рафаэл Геррейру
(Николас Джексон)
88′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
3
Кароль Метс
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
20
Матиас Расмуссен
10
Данел Синани
21
Ларс Рицка
77′
23
Луис Оппи
27
Андреа Унтонджи
77′
19
Мартейн Карс
16
Джоэл Чима Фудзита
52′
66′
24
Коннор Меткалф
28
Матиас Перейра Лаж
88′
18
Таити Хара
Бавария
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
22
Рафаэл Геррейру
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
19′
58′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
52′
59′
19
Альфонсо Дэйвис
10
Джамал Мусиала
84′
39
Бара Сапоко Ндиай
21
Хироки Ито
67′
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
59′
14
Луис Диас
Статистика
Санкт-Паули
Бавария
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
20
Удары в створ
3
8
Угловые
3
4
Фолы
9
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти