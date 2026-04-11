Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
2
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.10
П2
10.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
4.00
П2
1.39
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Алавес
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Енисей
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам за сезон

«Бавария» забила в сезоне 104 гола и обновила свой же рекорд (101), установленный в сезоне 1971/72.

Источник: Getty Images

Мюнхенская «Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги по забитым голам за сезон.

В матче 29-го тура против «Санкт-Паули» (4:0, идет второй тайм) отличились Джамал Мусиала (9-я минута), Леон Горецка (53), Майкл Олисе (54) и Николас Джексон (66).

Сейчас на счету «Баварии» 104 гола в текущем сезоне чемпионата Германии. Клуб побил свой же рекорд, установленный в сезоне 1971/72, тогда на счету команды был 101 гол.

«Бавария» с 76 очками идет лидером турнирной таблицы Бундеслиги. Команда является действующим чемпионом Германии.

Санкт-Паули
0:5
Первый тайм: 0:1
Бавария
Футбол, Германия, 29-й тур
11.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Миллернтор
Главные тренеры
Александр Блессин
Венсан Компани
Голы
Бавария
Джамал Мусиала
(Конрад Лаймер)
9′
Леон Горецка
53′
Майкл Олисе
(Леон Горецка)
54′
Николас Джексон
(Джамал Мусиала)
65′
Рафаэл Геррейру
(Николас Джексон)
88′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
3
Кароль Метс
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
20
Матиас Расмуссен
10
Данел Синани
21
Ларс Рицка
77′
23
Луис Оппи
27
Андреа Унтонджи
77′
19
Мартейн Карс
16
Джоэл Чима Фудзита
52′
66′
24
Коннор Меткалф
28
Матиас Перейра Лаж
88′
18
Таити Хара
Бавария
1
Мануэль Нойер
20
Том Бишоф
22
Рафаэл Геррейру
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
8
Леон Горецка
27
Конрад Лаймер
19′
58′
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
52′
59′
19
Альфонсо Дэйвис
10
Джамал Мусиала
84′
39
Бара Сапоко Ндиай
21
Хироки Ито
67′
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
59′
14
Луис Диас
Статистика
Санкт-Паули
Бавария
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
20
Удары в створ
3
8
Угловые
3
4
Фолы
9
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
