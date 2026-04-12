Женщина и бьющие мужчины

В чемпионате берлинцы идут на 11-м месте (всего в первенстве 18 команд), а от зоны вылета их отделяют солидные 11 очков. К тому же Марию-Луизу Эту в клубе отлично знают. Ассистентом главного тренера госпожа Эта работала с 2023 года. В 2024 году, когда главный тренер «Униона» Ненад Бьелица отбывал дисквалификацию, именно она руководила командой в матче против «Дармштадта» и даже привела ее к победе.