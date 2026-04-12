Разгромом с четырьмя голами завершился матч «Кызылжара» против «Жениса» в Премьер-лиге

Матч прошел на стадионе «Карасай» в Петропавловске и завершился крупной победой хозяев поля со счетом — 4:0.
Первый гол был забит на 35-й минуте встречи. Украинский защитник «Кызылжара» Анатолий Козленко открыл счет. Во второй половине нападающий сборной Фарерских островов и петропавловского клуба Йоннес Бьярталид сделал дубль. Еще один гол на счету казахстанского форварда Аслана Адиля.
После второй победы в сезоне «Кызылжар» набрал восемь очков и на данный момент располагается на пятом месте чемпионата.
«Женис» с тремя баллами в активе находится на 13-й строчке турнирной таблицы КПЛ.