Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Вильярреал
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
1
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
1.66
X
7.25
П2
19.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.25
П2
7.00
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и подобрался к «Арсеналу». Шерки сделал результат двумя магическими пасами

Через неделю — главный матч весны в АПЛ.

«Если мы не победим в воскресенье, то все будет кончено, перед “Арсеналом” даже не понадобится пресс-конференция», — сказал Гвардиола в преддверии встречи с «Челси». В турнирной таблице эти команды не соперники, но победа в очном матче могла предопределить всю концовку сезона.

Для «Манчестер Сити» это был шанс приблизиться к «Арсеналу», с которым «горожанам» играть через неделю. «Канониры» внезапно уступили дома «Борнмуту» и возродили интригу в чемпионской гонке.

Понятно, что точные расклады перед финишной прямой изменятся после следующего тура, но Пеп был прав — оступаться сейчас его команде было категорически нельзя. Тем более «Сити» победил «Арсенал» в финале Кубка лиги перед паузой на матчи сборных и разгромил «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии. Единственная проблема — регулярные ничьи (особенно в последних матчах) в чемпионате. Именно они не позволяют накалить гонку за титулом до предела.

У «Челси» свои заботы. Главная — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. А для этого необходимо как минимум обогнать «Ливерпуль». Ко всему прочему, Росеньор на два матча отстранил Энцо Фернандеса, который посмел сказать, что Мадрид — отличный город для жизни. Да и статистика встреч с «Манчестер Сити» у лондонцев была удручающей: в последний раз синие побеждали пять лет назад, в мае 2021-го в финале ЛЧ.

И уже по стартовому отрезку сложилось впечатление, что обе команды больше боятся проиграть, чем стремятся к победе. После перехватов никто не бежал в резкие контратаки, предпочитая стерильный контроль и поступательное наступление. Естественно, такой формат, мягко говоря, не способствовал созданию опасных моментов.

«Челси» пару раз воспользовался осечками обороны «Сити». В первом случае Палмер прорвался через полполя, отыгрался с Нету и зарядил во внешнюю сторону сетки, во втором Кукурелья забил, но его гол отменили из-за офсайда. В третьем пробивал уже сам Нету и даже попал в створ, но удар оказался бесхитростным, Доннарумма успел сложиться. Вообще вопросы к правому флангу обороны «Сити» возникали — слишком высоко поднимался Матеус Нунес и не всегда успевал возвращаться Силва.

Но ладно оборона — в атаке у гостей как-то совсем не клеилось. Шерки и Бернарду выходили на ударные позиции и в целом могли открывать счет, но оба раза пробивали точно в Санчеса. Казалось, что соперники берегут силы на второй тайм. Про такие матчи говорят: игра до гола.

И здорово, что он случился почти сразу после перерыва. Шерки помог перегрузить правый фланг и оттуда сделал подачу в штрафную, где нашел голову Нико О’Райли — молодому защитнику даже не пришлось выпрыгивать, настолько радиоуправляемым получился кросс француза.

Но настоящую магию Райан показал спустя пять минут. «Челси» никак не хотел просыпаться и вскоре увидел в своих воротах второй мяч. Шерки разыграл угловой, разобрался с двумя соперниками, пройдя вдоль линии штрафной, и потрясающе тонкой передачей вывел на удар Геи. Марку оставалось только попасть в дальний угол.

Было видно, что Росеньор пытался все изменить, хозяева периодически применяли более агрессивный прессинг. Но «Сити» уже чувствовал себя максимально уверенно и вскоре довел дело до разгрома. На этот раз солировал Доку — бельгиец обобрал Кайседо в опасной зоне, вошел в штрафную и расстрелял ближний угол Санчеса. Это была точка.

Финальный отрезок превратился в формальность. Хусанов чуть не исполнил красоту ударом издали, Палмер попробовал обмануть Доннарумму выстрелом во вратарский угол со штрафного, Холанн едва не подкараулил свой гол в концовке. А больше особо рассказывать и не о чем.

3:0 — «Манчестер Сити» приближается к «Арсеналу» и готовится к главному матчу весны в АПЛ. Ну, а для «Челси» это холодный душ. Ничего не потеряно, нужно бороться за ЛЧ дальше. В этот раз соперник был просто сильнее.

Челси
0:3
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 32
12.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Стэмфорд Бридж
Главные тренеры
Лиам Росеньор
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Нико О`Райли
(Райан Шерки)
51′
Марк Гехи
(Райан Шерки)
57′
Жереми Доку
68′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
54′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
29
Уэсли Фофана
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
88′
34
Джош Ачимпонг
41
Эстеван
12′
67′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
81′
9
Лиам Делап
17
Андрей Сантос
67′
49
Алехандро Гарначо
25
Мойсес Кайседо
82′
14
Дариу Эссугу
90+8′
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
42
Антуан Семеньо
38′
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
16
Родри
33
Нико О`Райли
64′
21
Райан Аит Нури
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
10
Райан Шерки
76′
47
Фил Фоден
20
Бернарду Силва
81′
8
Матео Ковачич
Статистика
Челси
Манчестер Сити
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
12
18
Удары в створ
3
8
Угловые
4
12
Фолы
10
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
