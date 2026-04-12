«Манчестер Сити» разгромил «Челси» и подобрался к «Арсеналу». Шерки сделал результат двумя магическими пасами

«Если мы не победим в воскресенье, то все будет кончено, перед “Арсеналом” даже не понадобится пресс-конференция», — сказал Гвардиола в преддверии встречи с «Челси». В турнирной таблице эти команды не соперники, но победа в очном матче могла предопределить всю концовку сезона.
Для «Манчестер Сити» это был шанс приблизиться к «Арсеналу», с которым «горожанам» играть через неделю. «Канониры» внезапно уступили дома «Борнмуту» и возродили интригу в чемпионской гонке.
Понятно, что точные расклады перед финишной прямой изменятся после следующего тура, но Пеп был прав — оступаться сейчас его команде было категорически нельзя. Тем более «Сити» победил «Арсенал» в финале Кубка лиги перед паузой на матчи сборных и разгромил «Ливерпуль» в четвертьфинале Кубка Англии. Единственная проблема — регулярные ничьи (особенно в последних матчах) в чемпионате. Именно они не позволяют накалить гонку за титулом до предела.
У «Челси» свои заботы. Главная — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. А для этого необходимо как минимум обогнать «Ливерпуль». Ко всему прочему, Росеньор на два матча отстранил Энцо Фернандеса, который посмел сказать, что Мадрид — отличный город для жизни. Да и статистика встреч с «Манчестер Сити» у лондонцев была удручающей: в последний раз синие побеждали пять лет назад, в мае 2021-го в финале ЛЧ.
И уже по стартовому отрезку сложилось впечатление, что обе команды больше боятся проиграть, чем стремятся к победе. После перехватов никто не бежал в резкие контратаки, предпочитая стерильный контроль и поступательное наступление. Естественно, такой формат, мягко говоря, не способствовал созданию опасных моментов.
«Челси» пару раз воспользовался осечками обороны «Сити». В первом случае Палмер прорвался через полполя, отыгрался с Нету и зарядил во внешнюю сторону сетки, во втором Кукурелья забил, но его гол отменили из-за офсайда. В третьем пробивал уже сам Нету и даже попал в створ, но удар оказался бесхитростным, Доннарумма успел сложиться. Вообще вопросы к правому флангу обороны «Сити» возникали — слишком высоко поднимался Матеус Нунес и не всегда успевал возвращаться Силва.
Но ладно оборона — в атаке у гостей как-то совсем не клеилось. Шерки и Бернарду выходили на ударные позиции и в целом могли открывать счет, но оба раза пробивали точно в Санчеса. Казалось, что соперники берегут силы на второй тайм. Про такие матчи говорят: игра до гола.
И здорово, что он случился почти сразу после перерыва. Шерки помог перегрузить правый фланг и оттуда сделал подачу в штрафную, где нашел голову Нико О’Райли — молодому защитнику даже не пришлось выпрыгивать, настолько радиоуправляемым получился кросс француза.
Но настоящую магию Райан показал спустя пять минут. «Челси» никак не хотел просыпаться и вскоре увидел в своих воротах второй мяч. Шерки разыграл угловой, разобрался с двумя соперниками, пройдя вдоль линии штрафной, и потрясающе тонкой передачей вывел на удар Геи. Марку оставалось только попасть в дальний угол.
Было видно, что Росеньор пытался все изменить, хозяева периодически применяли более агрессивный прессинг. Но «Сити» уже чувствовал себя максимально уверенно и вскоре довел дело до разгрома. На этот раз солировал Доку — бельгиец обобрал Кайседо в опасной зоне, вошел в штрафную и расстрелял ближний угол Санчеса. Это была точка.
Финальный отрезок превратился в формальность. Хусанов чуть не исполнил красоту ударом издали, Палмер попробовал обмануть Доннарумму выстрелом во вратарский угол со штрафного, Холанн едва не подкараулил свой гол в концовке. А больше особо рассказывать и не о чем.
3:0 — «Манчестер Сити» приближается к «Арсеналу» и готовится к главному матчу весны в АПЛ. Ну, а для «Челси» это холодный душ. Ничего не потеряно, нужно бороться за ЛЧ дальше. В этот раз соперник был просто сильнее.
Лиам Росеньор
Хосеп Гвардиола
Нико О`Райли
(Райан Шерки)
51′
Марк Гехи
(Райан Шерки)
57′
Жереми Доку
68′
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
54′
7
Педру Нету
10
Коул Палмер
29
Уэсли Фофана
21
Йоррел Хато
27
Мало Гюсто
88′
34
Джош Ачимпонг
41
Эстеван
12′
67′
45
Ромео Лавиа
20
Жоао Педро
81′
9
Лиам Делап
17
Андрей Сантос
67′
49
Алехандро Гарначо
25
Мойсес Кайседо
82′
14
Дариу Эссугу
90+8′
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
42
Антуан Семеньо
38′
9
Эрлинг Холанн
45
Абдукодир Хусанов
15
Марк Гехи
16
Родри
33
Нико О`Райли
64′
21
Райан Аит Нури
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
10
Райан Шерки
76′
47
Фил Фоден
20
Бернарду Силва
81′
8
Матео Ковачич
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
