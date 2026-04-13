Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Вильярреал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Овьедо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
0
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Уфа
0
П1
X
П2

Дубли Тюрама и Дюмфриса принесли «Интеру» победу над «Комо»

«Интер» на выезде победил «Комо» в матче 32-го тура чемпионата Италии — 4:3.

Источник: Reuters

Первые два гола в игре забили хозяева — у команды отличились Алекс Валье и Нико Пас. Затем у гостей по дублю оформили Маркус Тюрам и Дензел Дюмфрис. В концовке матча в ворота команды из Милана был назначен пенальти, который реализовал Люка Да Кунья.

«Интер» набрал 75 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, опережая идущий вторым «Наполи» на 9 баллов. «Комо» (58 очков) находится на шестой строчке.

В следующем матче «Интер» 17 апреля примет «Кальяри», а «Комо» в этот же день дома сыграет против «Сассуоло».

Комо
3:4
Первый тайм: 2:1
Интер
Футбол, Италия, 32-й тур
12.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Кристиан Киву
Голы
Комо
Алекс Валье
36′
Николас Пас
(Жан Бюте)
45′
Лукас Да Кунья
88′
Интер
Маркус Тюрам
(Николо Барелла)
45+2′
Маркус Тюрам
49′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
59′
Дензел Дюмфрис
72′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
20
Мартин Батурина
10
Николас Пас
11
Анастасиос Дувикас
2
Марк-Оливер Кемпф
23
Максимо Перроне
77
Игнас ван дер Бремпт
67′
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
25′
80′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
55′
80′
7
Альваро Мората
34
Диегу Карлос
46′
14
Хакобо Рамон
90+2′
8
Сержи Роберто
46′
33
Лукас Да Кунья
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
90+2′
15
Франческо Ачерби
79′
2
Дензел Дюмфрис
20
Хакан Чалханоглу
69′
9
Маркус Тюрам
95
Алессандро Бастони
46′
30
Карлос Аугусту
83′
32
Федерико Димарко
56′
8
Петар Сучич
77′
23
Николо Барелла
78′
22
Генрих Мхитарян
7
Петр Зелиньски
53′
56′
11
Луис Энрике
94
Франческо Эспозито
56′
14
Анж-Йоан Бонни
87′
Статистика
Комо
Интер
Желтые карточки
3
7
Удары (всего)
24
7
Удары в створ
8
5
Угловые
1
1
Фолы
12
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти