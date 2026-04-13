Дубли Тюрама и Дюмфриса принесли «Интеру» победу над «Комо»

Первые два гола в игре забили хозяева — у команды отличились Алекс Валье и Нико Пас. Затем у гостей по дублю оформили Маркус Тюрам и Дензел Дюмфрис. В концовке матча в ворота команды из Милана был назначен пенальти, который реализовал Люка Да Кунья.
«Интер» набрал 75 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А, опережая идущий вторым «Наполи» на 9 баллов. «Комо» (58 очков) находится на шестой строчке.
В следующем матче «Интер» 17 апреля примет «Кальяри», а «Комо» в этот же день дома сыграет против «Сассуоло».
Футбол, Италия, 32-й тур
12.04.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Кристиан Киву
Голы
Комо
Алекс Валье
36′
Николас Пас
(Жан Бюте)
45′
Лукас Да Кунья
88′
Интер
Маркус Тюрам
(Николо Барелла)
45+2′
Маркус Тюрам
49′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
59′
Дензел Дюмфрис
72′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
20
Мартин Батурина
10
Николас Пас
11
Анастасиос Дувикас
2
Марк-Оливер Кемпф
23
Максимо Перроне
77
Игнас ван дер Бремпт
67′
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
25′
80′
18
Альберто Морено
38
Ассане Диао
55′
80′
7
Альваро Мората
34
Диегу Карлос
46′
14
Хакобо Рамон
90+2′
8
Сержи Роберто
46′
33
Лукас Да Кунья
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
90+2′
15
Франческо Ачерби
79′
2
Дензел Дюмфрис
20
Хакан Чалханоглу
69′
9
Маркус Тюрам
95
Алессандро Бастони
46′
30
Карлос Аугусту
83′
32
Федерико Димарко
56′
8
Петар Сучич
77′
23
Николо Барелла
78′
22
Генрих Мхитарян
7
Петр Зелиньски
53′
56′
11
Луис Энрике
94
Франческо Эспозито
56′
14
Анж-Йоан Бонни
87′
Статистика
Комо
Интер
Желтые карточки
3
7
Удары (всего)
24
7
Удары в створ
8
5
Угловые
1
1
Фолы
12
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти