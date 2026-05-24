Мбаппе первым после Месси дважды подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

МАДРИД, 24 мая. /ТАСС/. Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футболу в сезоне-2025/26.
Форвард отметился голом в домашнем матче 38-го тура против «Атлетика» (4:2). Всего на его счету 25 забитых мячей в 31 игре в турнире. Второе место занял форвард «Мальорки» и сборной Косова Ведат Мурики, поразивший ворота соперников 23 раза.
Мбаппе второй раз подряд завоевал звание лучшего бомбардира по итогам чемпионата Испании. Последним таким игроком был бывший аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который забивал больше остальных на протяжении пяти лет начиная с сезона-2016/17. В прошлой кампании, которая стала для Мбаппе дебютной в составе «Реала», он забил 34 гола в 31 матче.