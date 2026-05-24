Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Сассуоло
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
Мбаппе первым после Месси дважды подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Французский нападающий «Реала» забил 25 голов.

Источник: ФК "Реал Мадрид"

МАДРИД, 24 мая. /ТАСС/. Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футболу в сезоне-2025/26.

Форвард отметился голом в домашнем матче 38-го тура против «Атлетика» (4:2). Всего на его счету 25 забитых мячей в 31 игре в турнире. Второе место занял форвард «Мальорки» и сборной Косова Ведат Мурики, поразивший ворота соперников 23 раза.

Мбаппе второй раз подряд завоевал звание лучшего бомбардира по итогам чемпионата Испании. Последним таким игроком был бывший аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси, который забивал больше остальных на протяжении пяти лет начиная с сезона-2016/17. В прошлой кампании, которая стала для Мбаппе дебютной в составе «Реала», он забил 34 гола в 31 матче.