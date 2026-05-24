Карвахалю устроили почетный коридор в последнем матче за «Реал»

Карвахалю 34 года. Он является воспитанником «Реала» и выступал в основном составе клуба с 2013 года. Всего он сыграл за «сливочных» 451 матч и забил 14 мячей. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды — чемпионат Испании, пять раз — клубный чемпионат мира, пять раз — Суперкубок УЕФА, дважды — Кубок Испании и четыре раза — Суперкубок страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций сезона-2022/23.