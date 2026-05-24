Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Сассуоло
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
Карвахалю устроили почетный коридор в последнем матче за «Реал»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты мадридского «Реала» и «Атлетика» из Бильбао устроили почетный коридор экс-капитану «сливочных» Даниэлю Карвахалю, который провел последний матч за команду в 38-м туре чемпионата Испании по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в субботу в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счетом 4:2. На 82-й минуте во время объявления о замене Карвахаля трибуны начали аплодировать и скандировать фамилию защитника, после чего футболисты и судьи устроили испанцу почетный коридор. Возле скамейки запасных находились его жена и дети.

Также во втором тайме состоялась церемония прощания с австрийским защитником «Реала» Давидом Алабой, для которого эта игра стала последней за команду. Кроме того, матч стал заключительным для возглавлявшего «сливочных» испанца Альваро Арбелоа.

Карвахалю 34 года. Он является воспитанником «Реала» и выступал в основном составе клуба с 2013 года. Всего он сыграл за «сливочных» 451 матч и забил 14 мячей. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды — чемпионат Испании, пять раз — клубный чемпионат мира, пять раз — Суперкубок УЕФА, дважды — Кубок Испании и четыре раза — Суперкубок страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций сезона-2022/23.

Алабе 33 года. Он перешел в «Реал» летом 2021 года и провел за клуб 132 матча. Вместе со «сливочными» австриец выиграл 11 трофеев: по два раза — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Суперкубок Испании, а также один раз — Кубок Испании. До «Реала» Алаба выступал за немецкие «Баварию» и «Хоффенхайм».

Реал
4:2
Первый тайм: 2:1
Атлетик
Футбол, Испания, 38-й тур
23.05.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эрнесто Вальверде
Голы
Реал
Гонсало Гарсия
(Даниэль Карвахаль)
12′
Джуд Беллингем
(Тиаго Питарч)
41′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
51′
Браим Диас
(Тиаго Питарч)
88′
Атлетик
Горка Гурусета
(Иньяки Уильямс)
45+1′
Урко Исета
(Иньяки Уильямс)
90+1′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
45
Тиаго Питарч
3′
17
Рауль Асенсио
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
2
Даниэль Карвахаль
84′
51
Ману Серрано
30
Франко Мастантуоно
74′
15
Арда Гюлер
4
Давид Алаба
70′
24
Дин Хейсен
5
Джуд Беллингем
20′
74′
19
Дани Себальос
16
Гонсало Гарсия
74′
21
Браим Диас
Атлетик
27
Алекс Падилья
3
Даниэль Вивиан
19
Адама Бойро
9
Иньяки Уильямс
23
Роберт Наварро
4
Айтор Паредес
20
Унаи Гомес
60′
15
Иньиго Лекуэ
11
Горка Гурусета
74′
25
Урко Исета
5
Йерай Альварес
46′
2
Андони Горосабель
16
Иньиго Руис де Галаррета
60′
30
Алехандро Рего
18
Микель Хаурегисар
85′
6
Микель Весга
Статистика
Реал
Атлетик
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
8
2
Угловые
2
1
Фолы
6
20
Офсайды
7
2
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
