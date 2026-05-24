Эрлинг Холанд в третий раз стал лучшим бомбардиром АПЛ

Холанду 25 лет. Он присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период футболист лишь однажды не смог завершить сезон в качестве лучшего снайпера лиги — в прошлом розыгрыше его обошел Салах. В составе английского клуба норвежец дважды выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также по одному разу — Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.