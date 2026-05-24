Эрлинг Холанд в третий раз стал лучшим бомбардиром АПЛ

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды лучшему бомбардиру английской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.
В активе Холанда 27 забитых голов. Второе место в гонке снайперов занял бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго, отличившийся 22 раза.
В заключительном туре Холанду отличиться не удалось. «Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:2. Дубль в составе «Астон Виллы» оформил Олли Уоткинс (47-я минута, 61-я). У «Манчестер Сити» отличился Антуан Семеньо (23-я).
Для Холанда эта награда стала третьей в карьере. По количеству побед в бомбардирском зачете чемпионата Англии он уступает Джимми Гривзу (6), Стиву Блумеру (5), а также Тьерри Анри и Мохаммеду Салаху (по 4). Трижды лучшими бомбардирами становились Джонни Кэмпбелл, Гари Линекер, Алан Ширер и Харри Кейн.
Холанду 25 лет. Он присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период футболист лишь однажды не смог завершить сезон в качестве лучшего снайпера лиги — в прошлом розыгрыше его обошел Салах. В составе английского клуба норвежец дважды выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также по одному разу — Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
По итогам завершившегося сезона «Манчестер Сити» финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав 78 очков. Чемпионом впервые за 22 года стал «Арсенал», заработавший 85 баллов.
Ранее стало известно, что по завершении сезона пост главного тренера «Манчестер Сити» после десяти лет работы покинет испанец Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола
Унаи Эмери
Антуан Семеньо
23′
Олли Уоткинс
47′
Олли Уоткинс
61′
1
Джеймс Траффорд
82
Рико Льюис
82′
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
26
Савио
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
77′
21
Райан Аит Нури
5
Джон Стоунс
77′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
59′
8
Матео Ковачич
42
Антуан Семеньо
58′
10
Райан Шерки
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
40
Марко Бизот
22
Иан Матсен
31
Леон Бэйли
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
5
Тайрон Мингс
16
Андрес Гарсия
46′
2
Мэтти Кэш
6
Росс Баркли
86′
7
Джон Макгинн
3
Виктор Линделеф
74′
14
Пау Торрес
26
Ламар Богард
74′
8
Юри Тилеманс
21
Дуглас Луис
74′
24
Амаду Онана
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти