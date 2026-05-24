Все
1-й тайм
Вильярреал
2
:
Атлетико
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
1
:
Кальяри
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
0
:
Комо
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Рома
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Эрлинг Холанд в третий раз стал лучшим бомбардиром АПЛ

В активе норвежского форварда 27 забитых голов в сезоне-2025/26. В заключительном туре «Манчестер Сити» уступил «Астон Вилле», но это не помешало Холанду завоевать награду.

Источник: Reuters

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал обладателем награды лучшему бомбардиру английской Премьер-лиги по итогам сезона-2025/26.

В активе Холанда 27 забитых голов. Второе место в гонке снайперов занял бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго, отличившийся 22 раза.

В заключительном туре Холанду отличиться не удалось. «Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Астон Вилле» со счетом 1:2. Дубль в составе «Астон Виллы» оформил Олли Уоткинс (47-я минута, 61-я). У «Манчестер Сити» отличился Антуан Семеньо (23-я).

Для Холанда эта награда стала третьей в карьере. По количеству побед в бомбардирском зачете чемпионата Англии он уступает Джимми Гривзу (6), Стиву Блумеру (5), а также Тьерри Анри и Мохаммеду Салаху (по 4). Трижды лучшими бомбардирами становились Джонни Кэмпбелл, Гари Линекер, Алан Ширер и Харри Кейн.

Холанду 25 лет. Он присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период футболист лишь однажды не смог завершить сезон в качестве лучшего снайпера лиги — в прошлом розыгрыше его обошел Салах. В составе английского клуба норвежец дважды выигрывал чемпионат и Кубок Англии, а также по одному разу — Суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

По итогам завершившегося сезона «Манчестер Сити» финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав 78 очков. Чемпионом впервые за 22 года стал «Арсенал», заработавший 85 баллов.

Ранее стало известно, что по завершении сезона пост главного тренера «Манчестер Сити» после десяти лет работы покинет испанец Хосеп Гвардиола.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 38
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Унаи Эмери
Голы
Манчестер Сити
Антуан Семеньо
23′
Астон Вилла
Олли Уоткинс
47′
Олли Уоткинс
61′
Составы команд
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
82
Рико Льюис
82′
3
Рубен Диаш
14
Нико Гонсалес
26
Савио
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
77′
21
Райан Аит Нури
5
Джон Стоунс
77′
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
59′
8
Матео Ковачич
42
Антуан Семеньо
58′
10
Райан Шерки
4
Тиджани Рейндерс
77′
11
Жереми Доку
Астон Вилла
40
Марко Бизот
22
Иан Матсен
31
Леон Бэйли
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
5
Тайрон Мингс
16
Андрес Гарсия
46′
2
Мэтти Кэш
6
Росс Баркли
86′
7
Джон Макгинн
3
Виктор Линделеф
74′
14
Пау Торрес
26
Ламар Богард
74′
8
Юри Тилеманс
21
Дуглас Луис
74′
24
Амаду Онана
Статистика
Манчестер Сити
Астон Вилла
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
3
5
Угловые
9
4
Фолы
8
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
