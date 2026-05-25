Итальянский «Комо» впервые вышел в Лигу чемпионов

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. «Комо» после победы над «Кремонезе» в матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Команда набрала 71 очко и заняла 4-е место в турнирной таблице. Ранее ТАСС сообщал, что чемпионом Италии стал «Интер». В Лиге чемпионов также сыграют «Наполи» и «Рома». «Кремонезе», «Верона» и «Пиза» вылетели из элитного дивизиона.
«Комо» в позапрошлом сезоне вернулся в сильнейшую лигу Италии впервые с 2003 года. Главным тренером команды является чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабрегас.
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Сеск Фабрегас
Голы
Кремонезе
Федерико Бонаццоли
55′
Комо
Хесус Родригес
36′
Анастасиос Дувикас
(Хесус Родригес)
51′
Лукас Да Кунья
74′
Лукас Да Кунья
(Максанс Какере)
81′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
5
Себастьяно Луперто
15
Маттео Бьянкетти
71′
3
Джузеппе Пеццелла
33
Альберто Грасси
71′
10
Джейми Варди
61′
24
Филиппо Терраччано
83′
4
Томмазо Барбьери
7
Алессио Дзербин
46′
22
Романо Флориани
2
Мортен Торсби
21′
46′
18
Микеле Коллочоло
29
Юссеф Мале
16′
27
Яри Вандепутте
76′
90
Федерико Бонаццоли
85′
21
Симоне Лоттичи Тессадри
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
14
Хакобо Рамон
2
Марк-Оливер Кемпф
33
Лукас Да Кунья
23
Максимо Перроне
18
Альберто Морено
49′
76′
77
Игнас ван дер Бремпт
38
Ассане Диао
83′
31
Мергим Войвода
17
Хесус Родригес
20′
64′
6
Максанс Какере
20
Мартин Батурина
83′
8
Сержи Роберто
11
Анастасиос Дувикас
83′
7
Альваро Мората
Статистика
Кремонезе
Комо
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
15
Удары в створ
1
6
Угловые
2
4
Фолы
14
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
