Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Ювентус
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
Итальянский «Комо» впервые вышел в Лигу чемпионов

Команда заняла четвертое место в чемпионате страны.

Источник: Reuters

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. «Комо» после победы над «Кремонезе» в матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Команда набрала 71 очко и заняла 4-е место в турнирной таблице. Ранее ТАСС сообщал, что чемпионом Италии стал «Интер». В Лиге чемпионов также сыграют «Наполи» и «Рома». «Кремонезе», «Верона» и «Пиза» вылетели из элитного дивизиона.

«Комо» в позапрошлом сезоне вернулся в сильнейшую лигу Италии впервые с 2003 года. Главным тренером команды является чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабрегас.

Кремонезе
1:4
Первый тайм: 0:1
Комо
Футбол, Италия, 38-й тур
24.05.2026, 21:45 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Сеск Фабрегас
Голы
Кремонезе
Федерико Бонаццоли
55′
Комо
Хесус Родригес
36′
Анастасиос Дувикас
(Хесус Родригес)
51′
Лукас Да Кунья
74′
Лукас Да Кунья
(Максанс Какере)
81′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
5
Себастьяно Луперто
15
Маттео Бьянкетти
71′
3
Джузеппе Пеццелла
33
Альберто Грасси
71′
10
Джейми Варди
61′
24
Филиппо Терраччано
83′
4
Томмазо Барбьери
7
Алессио Дзербин
46′
22
Романо Флориани
2
Мортен Торсби
21′
46′
18
Микеле Коллочоло
29
Юссеф Мале
16′
27
Яри Вандепутте
76′
90
Федерико Бонаццоли
85′
21
Симоне Лоттичи Тессадри
Комо
1
Жан Бюте
28
Иван Смолчич
14
Хакобо Рамон
2
Марк-Оливер Кемпф
33
Лукас Да Кунья
23
Максимо Перроне
18
Альберто Морено
49′
76′
77
Игнас ван дер Бремпт
38
Ассане Диао
83′
31
Мергим Войвода
17
Хесус Родригес
20′
64′
6
Максанс Какере
20
Мартин Батурина
83′
8
Сержи Роберто
11
Анастасиос Дувикас
83′
7
Альваро Мората
Статистика
Кремонезе
Комо
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
15
Удары в створ
1
6
Угловые
2
4
Фолы
14
12
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти