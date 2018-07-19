Черчесов должен остаться. И не из-за четвертьфинала ЧМ

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Контракт Станислава Черчесова с РФС истекает 1 августа. Времени осталось не так чтобы очень много. Скорее всего, решение о продлении будет принято завтра, 20 июля, когда в Калининграде состоится встреча на высшем уровне по итогам выступления сборной на чемпионате мира.

Понятно, что трудностей при продлении будет достаточно. Объём оклада и призовых, срок действия контракта, отступные при разрыве соглашения — всё это может стать проблемой, особенно если в РФС учтут печальный прошлый опыт. Но новый контракт должен быть подписан. И даже не из-за результата сборной России на ЧМ-2018. Из-за отношения к нему.

Космос или не космос?

13 июля самый популярный немецкий еженедельник Spiegel опубликовал большое интервью с Черчесовым. Вчера его перевод появился на сайте ИноСМИ.

Интервью обошлось без громких сенсаций и почти не попало в новостные ленты спортивных изданий. За одним исключением: когда журналист заговорил о недоверии ко всем спортсменам из России, потому что они из России (не обошлось и без упоминания нашатыря и следа от укола на руке Дзюбы), Черчесов просто встал и ушёл. Вот об этом написали все. Но интервью всё равно получилось очень содержательное.

Например, мы узнали (ладно, лично я узнал), что по-немецки фамилия тренера сборной пишется так: Tschertschessow. Господи, а двойная s-то зачем?! А также мы узнали, как ещё можно относиться к историческому для России четвертьфиналу чемпионата мира. Это успех? Или всё-таки не успех?



Черчесов категоричен. «Успех — это титул. Был кубок, он нам не достался. Медалей нет. Это не успех. Точка».

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Амбициозно звучит. Ладно, к чёрту эвфемизмы. Звучит высокомерно и даже как будто немного хвастливо. Но как раз в этом всё дело.

Вспомним бесконечные однотипные интервью во время подготовки к чемпионату мира. Все эти «контрольный, а не товарищеский». Все эти «у нас нет надежд на ЧМ, есть цели». Все эти «сборная планомерно готовится к турниру». Никакого рисунка игры, никакого прогресса за два года — логично, что все в какой-то момент запаниковали. Были причины. Но, отвечая на вопросы, Черчесов не обманывал. Он умалчивал о многом, но говорил правду. Когда начались матчи ЧМ, выяснилось, что сборная действительно два года готовилась: отрабатывала некоторые приёмы, но не прогоняла путь к цели полностью. Так что, когда Черчесов что-то говорит, он имеет в виду именно это.

Итак, сейчас он говорит, что четвертьфинал чемпионата мира — не успех. Что успехом можно называть медали. Мы можем считать, что это перебор, но разве для рывка на новый уровень достижений не нужен новый уровень амбиций? Можно трезво оценивать глобальное состояние футбола как индустрии и заявить: «Мы нефутбольная страна» — и потерпеть неудачу (да, сейчас уже футбольная. Не забывайте, страна долго готовилась, и сейчас футбол вызывает больше интереса, чем когда-либо раньше. Два года назад не было ничего подобного). А можно твёрдо, просто непрошибаемо твёрдо стремиться к цели, которую все остальные считают нелепой — и переть к ней, не обращая внимания на обстоятельства. Как носорог, как танк. Как носорог на танке. И на танке доехать. Или не доехать, но так, чтобы у всей страны началась эйфория. А потом ещё объявить, что это не успех и «в следующий раз будет лучше», как сказал Черчесов на встрече с болельщиками по итогам ЧМ. Какой подход перспективнее?

«Космос как предчувствие»

Оставить Черчесова тренером сборной вовсе не значит гарантировать успех в будущем. Вообще, ни одно решение не может гарантировать успех в будущем. Но давайте проясним: пока страна празднует, тренер сборной даже не считает её выступление успехом. Он хочет большего.

Да, мы все хотим. Разумеется. Но включим внутреннего обывателя (он уже включается, судя по комментариям читателей). Мы же знаем, как это бывает: после победы над Голландией обязательно случается поражение в Мариборе. Как не сдать позиции после такого результата? Сделал дело — отдохни пару лет. Знакомо.

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Но тренер, который не считает результат успехом, наверное, не хочет отдыхать. И не захочет, чтобы отдыхали другие. Приведу ещё один отрывок из интервью Spiegel. На вопрос журналиста, как он дальше будет работать с игроками, которые добились такого успеха, он ответил: «Я могут расстаться с ними хоть послезавтра, если они не будут стараться. Я должен быть всегда готов принимать такие решения, иначе быстро сойду с дистанции».



Нет, такой Черчесов расслабиться не даст. Это тоже не гарантирует сборной успех, но такой подход точно лучше, чем любая альтернатива. Вспомните другую недавнюю цитату: «Каждый наш трофей — первый шаг к следующему трофею». Тоже звучит как-то высокомерно. Но именно такой подход делает «Реал» (а сказал это Флорентино Перес) пылесосом трофеев. Конвейером успеха. Это образец отношения к победам. Добились? Забыли и пошли дальше, только быстрее.

Нам надо не праздновать, а работать. Нам всем — футболистам, журналистам, болельщикам, тренерам, чиновникам. Нам всем есть чем заняться. Совершенствовать скорость работы с мячом, фактчекинг и стиль написания статей, громкую поддержку команды в трудные минуты, современные методы обработки данных, эффективное расходование средств (расставьте в правильном порядке). Всё это можно делать лучше. Так вот, Черчесов — явно мотивирован делать лучше. Вот поэтому он должен остаться.