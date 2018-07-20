Какой сборная России будет на Евро-2020. Если туда отберется

Источник: РИА "Новости"

Здесь не будет пафосных речей о геройстве сборной России на чемпионате мира. Ни слова о том, что мы в случае чего должны будем простить всем представителям этой команды дальнейшие неудачи. Ни намека на то, что Черчесов до конца карьеры будет человеком, которого критиковать будет кощунственно. Чемпионат мира остался в прошлом, отложился светлым волшебным пятном в памяти каждого, но уже совсем скоро стартует новый сезон и отбор к Евро-2020. А значит, пора задумываться о наследии чемпионата мира — не только о стадионах и инфраструктуре, а о команде, которая у нас осталась.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlU9ox1Df76/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:42.87037037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlU9ox1Df76/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-17T09:21:14+00:00">Jul 17, 2018 at 2:21am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В тактическом плане глобальных перемен ждать точно не стоит. Черчесов рискнул перед самым началом турнира перестроить схему на 4−2−3−1, и сборная России заиграла по-другому. В матче с испанцами тренер вернулся к расстановке с тремя центральными и снова попал. Вероятнее всего, эти схемы и будут применяться в дальнейшем — в зависимости от соперника и хода игры в конкретно взятом матче. Что через два года изменится более-менее глобально — это состав команды. Во-первых, завершили карьеру в сборной Самедов, Игнашевич и Жирков. Во-вторых, Кудряшову, Гранату будет ближе к 35, Смолов и Дзюба перевалят за 30-летнюю отметку. В-третьих, сейчас у нас на подходе новое поколение талантливых футболистов, которых при должном прогрессе Черчесов не сможет игнорировать. И речь не только о братьях Миранчуках.

Давайте пробежимся по каждой линии и попробуем предположить, как изменится наша сборная за два ближайших года.

Вратарь

В мае Акинфеев в интервью «Чемпионату» на вопрос будет ли он завершать карьеру после ЧМ, ответил, что в жизни все возможно. Заинтриговал, но после матча с хорватами прошло больше двух недель (казалось, это было полгода назад), а Игорь так и не выступил с официальным заявлением. Значит это одно — вероятнее всего, в сборной России он останется. И надолго. Акинфееву всего 32, на Евро-2020 будет 34, плевый для вратаря возраст. В статусе первого номера сборной теперь сомневаться не будут даже самые повернутые на ошибках Игоря критики, потому на вратарской позиции изменения будут разве что в случае форс-мажора.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk-R_YzjQky/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bk-R_YzjQky/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-08T13:56:33+00:00">Jul 8, 2018 at 6:56am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Со сменщиками основного кипера та же история. Молодые талантливые вратари в России появляются регулярно, но Лунев и Селихов уже имеют за спиной солидный опыт, и вряд ли позволят хоть кому-то вклиниться в ротацию. Если только Черчесов не решит оставить дядьку-Габулова для поддержания атмосферы.

Защита

Вот тут — самое интересное. Перед чемпионатом мира мы долго выли о том, что кроме Игнашевича и Березуцких сборную спасать некому. А теперь у нас в ротации три не самых топовых, но сильных защитника. Двое с потенциалом переезда в топ-5 европейских чемпионатов в ближайшее время. Речь о герое ЧМ Кутепове и о Джикии с Васиным, если б не травмы которых, Илья наблюдал бы за мундиалем со скамейки запасных.

Вопрос в том, как скоро вернутся на прежний уровень Джикия и Васин, и будет ли Кутепов чувствовать себя так же уверенно на клубном уровне — уже без Сергея Игнашевича и в играх с командами, которые не будут вжимать сборную России в штрафную, а значит, слабые стороны Ильи все-таки будут выползать на поверхность.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bipaqw7hVu-/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:35.30106257378985% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bipaqw7hVu-/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Георгий Джикия #14 (@georgiy_14)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-11T18:25:32+00:00">May 11, 2018 at 11:25am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В любом случае, у Черчесова будет выбор. Во-первых, он все еще сможет полагаться на Граната и Кудряшова как игроков ротации, обоим по 31, и до 2020 в сборной они могут просуществовать спокойно. Как и 30-летний Роман Нойштедтер. Во-вторых, стоит ждать того, что в ближайшие годы подтянутся «армеец» Никита Чернов, Егор Сорокин из «Рубина» (обоим по 22) и Максим Беляев из тульского «Арсенала», который заслуживал попасть в заявку уже на этот ЧМ (Черчесов ждет его перехода в сильный клуб). Плюс есть 18-летний Илья Скроботов из «Зенита», который оставил очень приятное впечатление в дебютных матчах.

Что касается краев защиты при 4−4−2, то на правом фланге перемен точно ждать не стоит — тут все забетонировано Марио Фернандесом. Вопрос в его сменщике, которым уже вряд ли будет регрессирующий Смольников. Так же вряд ли уже засветится в сборной Владислав Игнатьев, который, даже проведя лучший сезон в карьере, не попал в окончательную заявку на ЧМ. Вероятно, подтягивать Черчесов будет 24-летнего Дмитрия Живоглядова из «Уфы», который уже привлек к себе внимание «Локомотива» и ЦСКА, а совсем скоро должен будет дебютировать в еврокубках. И не стоит исключать вызова Сергея Паршивлюка, который здорово прогрессирует в «Ростове» у Карпина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgN4DtIARoS/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgN4DtIARoS/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Сергей Паршивлюк (@parsh4)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-12T08:40:50+00:00">Mar 12, 2018 at 1:40am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На левом краю после ухода Юрия Жиркова образовалась дыра. Дмитрий Комбаров вряд ли будет входить в дальнейшие планы Черчесова. Потому на эту позицию будет наигрываться либо ветеран Кудряшов, либо уже новый футболист. Очень хотелось бы увидеть дальнейший прогресс Михаила Лысова и Григория Морозова. Первый переквалифицирован в крайнего защитника из нападающего Юрием Семиным. Лысов — очень быстрый, выносливый и работоспособный футболист, не такой техничный как Жирков, но способный закрыть бровку. Морозов — более тонкий игрок, который очень пригодится, если команда будет делать ставку на владение мячом. Григорий хорош в билд-апе и уступает в конкуренции Раушу в «Динамо» только из-за тренерских взглядов Хохлова. Ах, да, касательно Рауша — непонятно, зачем было столько мороки с его паспортом. В будущем сборной он вряд ли пригодится.

Полузащита

В этой линии перемены будут только по конкретным позициям. Сперва разберемся с классической 4−2−3−1. В ближайший год Черчесов вряд ли отойдет от концепции, в которой Зобнин будет исполнять роль опорного полузащитника. Как и на чемпионате мира, в паре с ним будут действовать либо Кузяев (для обеспечения движения и беговой работы), либо Газинский (для розыгрыша мяча). Из альтернатив — опускающийся в двойку центральных полузащитников Дзагоев или Головин (что маловероятно) и подтягивание молодых футболистов — Антона Миранчука, Дмитрия Баринова и Ивана Облякова из «Уфы» (кстати, обратите на него внимание в новом сезоне, очень способный и перспективный футболист). И если вы ждете возвращения в сборную Дениса Глушакова — оставьте скорее эту мысль, чтобы не выглядеть глупо.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgbnZrCB2HK/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BgbnZrCB2HK/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Иван Обляков (@obliakov1998)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-17T16:44:39+00:00">Mar 17, 2018 at 9:44am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В атакующей тройке вряд ли произойдет больше одного изменения — позицию завершившего карьеру Самедова с вероятностью 99% займет Александр Кокорин. Сменять его будет либо Алексей Миранчук, либо Александр Ташаев. Да, мы в курсе, что Ташаев уютнее чувствует себя на левом фланге, но он в первое время точно будет оккупирован Черышевым, потому придется подстраиваться. Хочется увидеть и дальнейший прогресс Дмитрия Скопинцева в «Ростове». Если он сделает еще шаг вперед, то вполне сможет побороться с Черышевым и Ташаевым за место на левом краю атаки. Ну, а с Головиным все ясно. Черчесов нашел ему идеальную позицию — под нападающим, где Александр блистает техникой, сообразительностью и выдает нужный объем работы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bk7tqpJniT_/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bk7tqpJniT_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-07T14:00:40+00:00">Jul 7, 2018 at 7:00am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Дзагоев вряд ли будет претендовать на место в основе. Хотя у него появится больше шансов при схеме с тремя центральными полузащитниками. При условных 3−5−2 для центральных хавбеков будет банально больше места на поле. Черчесов в центре поля имеет детали Дего, которые может разбирать и перебирать как он хочет, строя нужные конструкции — ромб, три в линию, повернутый в сторону атаки или защиты треугольник (плюс будет игрок-функция Ерохин, способный укреплять игру со скамейки и идти в штрафную вторым столбом). Хотя набор исполнителей от этой перестановки сильно не изменится. Разве что больше шансов будет засветиться у Константина Кучаева, который спокойно закроет позицию в центре поля или на правой бровке.

Нападение

Самая неопределенная позиция, вместо фамилии здесь смело можно ставить Х.

Очень вероятно, что совсем скоро Дзюба уедет в сильный европейский чемпионат. В таком случае в первое время у него вряд ли кто-то отнимет место в основе. Но Артем — человек настроения, потому говорить, что он железно будет игроком основы на Евро-2020 не стоит. То же касается и Смолова, который банально не подходит под концепцию Черчесова.

Скорее всего, эти двое и будут продолжать бороться за единственное место в основе (нет никаких оснований переходить на игру с двумя форвардами, вы же помните, что было с Уругваем?). Но без конкуренции они остаться не должны. Будет и Кокорин, который способен сыграть на острие, и молодые Чалов с Иваном Игнатьевым, которые должны конкретно выстрелить как раз в ближайшее время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeQsVytHlIX/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BeQsVytHlIX/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by @chal_f9</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-22T17:53:22+00:00">Jan 22, 2018 at 9:53am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Смущает только одно — сборная России чувствует себя комфортно только с нападающим-столбом, таргетменом, который постоянно ведет борьбу и цепляется за мяч на втором этаже. Ни Смолова, ни Чалова с Игнатьевым к игрокам такого плана отнести никак нельзя. Вот и получается, что остается у Дзюбы лишь один серьезный конкурент — Антон Заболотный. Ха-ха.