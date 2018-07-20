Сборная России победила азербайджанцев в матче Евролиги по пляжному футболу

Регулярный чемпионат проходит в пять этапов. Российский этап — третий. Четвертый — пройдет с 3 по 5 августа в Минске, пятый с 24 по 26 августа — в немецком Варнемюнде. Суперфинал пройдет с 6 по 9 сентября в Италии. Команды поделены на два дивизиона по рейтингу. Сборная России, занимающая второе место в рейтинге, выступает в дивизионе А.