Сборная России победила азербайджанцев в матче Евролиги по пляжному футболу
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Азербайджана со счетом 8:3 в первом матче третьего этапа Евролиги по пляжному футболу, который прошел в Москве.
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Азербайджана со счетом 8:3 в первом матче третьего этапа Евролиги по пляжному футболу, который прошел в Москве.
В составе сборной России отличились Артур Папоротный (2-я минута), Алексей Макаров (3, 13), Кирилл Романов (9, 30), Остап Федоров (11), Дмитрий Шишин (20, 35). За команду Азербайджана голы забили Сабир Аллахгулиев (13), Асиф Зейналов (19), Амид Назаров (32).
В другом матче сборная Польши победила команду Швейцарии (6:5).
Регулярный чемпионат проходит в пять этапов. Российский этап — третий. Четвертый — пройдет с 3 по 5 августа в Минске, пятый с 24 по 26 августа — в немецком Варнемюнде. Суперфинал пройдет с 6 по 9 сентября в Италии. Команды поделены на два дивизиона по рейтингу. Сборная России, занимающая второе место в рейтинге, выступает в дивизионе А.
Евролига проводится с 1998 года. Сборная России пять раз становилась победителем турнира, в том числе в прошлом году.