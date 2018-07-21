Сборная России победила поляков в матче Евролиги по пляжному футболу
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Польши со счетом 6:3 во втором матче третьего этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Польши со счетом 6:3 во втором матче третьего этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.
За сборную России голы забили Кирилл Романов (11-я минута), Юрий Крашенников (11), Алексей Макаров (31), Дмитрий Шишин (31, 35), Артур Папоротный (34). В составе команды Польши отличились Томаш Позняк (32), Павел Фришкемут (34), Мацей Марчиньяк (35).
Сборная России одержала вторую победу подряд. Ранее россияне обыграли азербайджанцев (8:3). По итогам трех этапов россияне занимают четвертое место, одержав две победы в двух матчах (6 очков). Лидирует сборная Португалии, набравшая 12 очков в шести матчах.
Регулярный чемпионат проходит в пять этапов. Российский этап — третий. Четвертый — пройдет с 3 по 5 августа в Минске, пятый с 24 по 26 августа — в немецком Варнемюнде. Суперфинал пройдет с 6 по 9 сентября в Италии. Команды поделены на два дивизиона по рейтингу. Сборная России, занимающая второе место в рейтинге, выступает в дивизионе А.
Евролига проводится с 1998 года. Сборная России пять раз становилась победителем турнира, в том числе в прошлом году.