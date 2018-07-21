Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
11Государство на страже шахмат
20:33 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила поляков в матче Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Польши со счетом 6:3 во втором матче третьего этапа Евролиги по пляжному футболу, который проходит в Москве.

Источник: РИА "Новости"

За сборную России голы забили Кирилл Романов (11-я минута), Юрий Крашенников (11), Алексей Макаров (31), Дмитрий Шишин (31, 35), Артур Папоротный (34). В составе команды Польши отличились Томаш Позняк (32), Павел Фришкемут (34), Мацей Марчиньяк (35).

Сборная России одержала вторую победу подряд. Ранее россияне обыграли азербайджанцев (8:3). По итогам трех этапов россияне занимают четвертое место, одержав две победы в двух матчах (6 очков). Лидирует сборная Португалии, набравшая 12 очков в шести матчах.

Регулярный чемпионат проходит в пять этапов. Российский этап — третий. Четвертый — пройдет с 3 по 5 августа в Минске, пятый с 24 по 26 августа — в немецком Варнемюнде. Суперфинал пройдет с 6 по 9 сентября в Италии. Команды поделены на два дивизиона по рейтингу. Сборная России, занимающая второе место в рейтинге, выступает в дивизионе А.

Евролига проводится с 1998 года. Сборная России пять раз становилась победителем турнира, в том числе в прошлом году.

Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Звезду фигурного катания убили на улице Алма-Аты
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Неймар объяснил причину своих симуляций
Гол Зе Луиша на 90-й минуте помог «Спартаку» избежать поражения
«Зенит» рассчитывает подписать защитника «Барселоны»
Президент «Феррари» ушел со своего поста
Московский «Локомотив» в товарищеской игре победил турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка