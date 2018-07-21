Текущие события
Футбол. Первый дивизион
22.07
Сибирь
Шинник
Футбол. Первый дивизион
22.07
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
22.07
Зенит-2
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
22.07
Факел
Сочи
Футбол. Первый дивизион
22.07
Нижний Новгород
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
22.07
Балтика
Тамбов
Все события
Фоторепортажи
18Гости финала ЧМ-2018: президенты, бойцы UFC, хоккеисты и звезды шоу-бизнеса
11Государство на страже шахмат
21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Шевченко продлил контракт со сборной Украины на два года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил на два года контракт с Федерацией футбола Украины, сообщает пресс-служба организации.

Источник: РИА "Новости"

Продолжат работу с национальной командой и сотрудники тренерского штаба Шевченко Андреа Мальдера, Педро Луис Яро Регуэро и Мауро Тассоти.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Бывший форвард «Динамо К», «Милана» и «Челси» не смог вывести национальную команду на чемпионат мира 2018 года. В своей отборочной группе украинцы заняли третье место. Теперь Шевченко будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года.

Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Кровавый лёд. В Казахстане зарезали олимпийского призёра Сочи
Черчесов взял автограф у Путина и остался крайне доволен случившимся после
Отдыхайте, братья: Березуцкие уходят в тени Игнашевича
Лёв назвал причины провала сборной Германии на чемпионате мира
Неймар объяснил причину своих симуляций
Гол Зе Луиша на 90-й минуте помог «Спартаку» избежать поражения
«Зенит» рассчитывает подписать защитника «Барселоны»
Президент «Феррари» ушел со своего поста
Московский «Локомотив» в товарищеской игре победил турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка