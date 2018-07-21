Шевченко продлил контракт со сборной Украины на два года

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Бывший форвард «Динамо К», «Милана» и «Челси» не смог вывести национальную команду на чемпионат мира 2018 года. В своей отборочной группе украинцы заняли третье место. Теперь Шевченко будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года.