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20:04 (мск), источник: ТАСС

Сборная России стала победителем московского этапа Евролиги по пляжному футболу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сборная России победила команду Швейцарии со счетом 3:2 в дополнительное время в третьем матче московского этапа Евролиги по пляжному футболу.

В составе сборной России отличились Дмитрий Шишин (11-я минута), Артур Папоротный (20) и Юрий Крашенинников (37). За команду Швейцарии голы забили Ноэль Отт (3), Гленн Ходл (21).

Сборная России ранее выиграла два матча на московском этапе Евролиги — у азербайджанцев (8:3) и поляков (6:3) и занимает третье место в дивизионе А с 8 очками.

Регулярный чемпионат проходит в пять этапов. Российский этап — третий. Четвертый — пройдет с 3 по 5 августа в Минске, пятый с 24 по 26 августа — в немецком Варнемюнде. Суперфинал пройдет с 6 по 9 сентября в Италии. Команды поделены на два дивизиона по рейтингу. Сборная России, занимающая второе место в рейтинге, выступает в дивизионе А.

Евролига проводится с 1998 года. Сборная России пять раз становилась победителем турнира, в том числе в прошлом году.

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