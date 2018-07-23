Президент «Баварии» обрадовался уходу Озила из сборной Германии

«Месут ушел якобы из-за плохого обращения с ним Федерации футбола Германии, хотя он должен спросить себя, когда он в последний раз хорошо играл за сборную, — цитирует Хенесса sport1.de. — Я рад, что Озил закончил со сборной. Он много лет играет дерьмово, еще с 2014-го, когда другие игроки втащили его в финал чемпионата мира. И теперь он скрывается за этой фотографией, а Гриндель или Бирхофф виноваты».