Президент «Баварии» обрадовался уходу Озила из сборной Германии
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила за решение завершить карьеру в сборной Германии
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила за решение завершить карьеру в сборной Германии
Перед чемпионатом мира-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии. Члены ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинили в проигрыше немецкой сборной в заключительном туре группового этапа мундиаля-2018 Озила, имеющего турецкие корни.
«Месут ушел якобы
Озил выступал за «бундестим» с 2009 года. 29-летний футболист провел за сборную Германии 92 матча, в которых забил 23 гола, в 2014 году стал чемпионом мира. На ЧМ-2018 сборная Германии впервые в истории не вышла из группы.