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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Баварии» обрадовался уходу Озила из сборной Германии

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс раскритиковал полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила за решение завершить карьеру в сборной Германии из-за неуважительного к нему отношения. Об этом сообщает Eurosport.

Источник: talksport.com

Перед чемпионатом мира-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии. Члены ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинили в проигрыше немецкой сборной в заключительном туре группового этапа мундиаля-2018 Озила, имеющего турецкие корни.

«Месут ушел якобы из-за плохого обращения с ним Федерации футбола Германии, хотя он должен спросить себя, когда он в последний раз хорошо играл за сборную, — цитирует Хенесса sport1.de. — Я рад, что Озил закончил со сборной. Он много лет играет дерьмово, еще с 2014-го, когда другие игроки втащили его в финал чемпионата мира. И теперь он скрывается за этой фотографией, а Гриндель или Бирхофф виноваты».

Озил выступал за «бундестим» с 2009 года. 29-летний футболист провел за сборную Германии 92 матча, в которых забил 23 гола, в 2014 году стал чемпионом мира. На ЧМ-2018 сборная Германии впервые в истории не вышла из группы.

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