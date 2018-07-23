Немецкий футбольный союз отверг обвинения в расизме, прозвучавшие в заявлении Озила

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«DFB сожалеет об уходе Озила из национальной команды. Это ничего не меняет в решимости союза последовательно продолжать успешную интеграционную работу», — говорится в документе. «Мы решительно отвергаем то, что DFB связывается с расизмом. DFB уже много лет в полной мере активно участвует в работе по интеграции в Германии», — подчеркнули в организации.

В DFB также отметили, что «хотели бы, чтобы Озил оставался частью команды». «Он решил иначе, DFB уважает его выбор», — говорится в заявлении. В организации заметили, что некоторые высказывания футболиста оставят без комментариев.

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В мае президент Турции Тайип Эрдоган встретился с Озилом, находясь с рабочим визитом в Лондоне. Позднее глава DFB Райнхард Гриндель и большинство ведущих немецких СМИ выступили с жесткой критикой по поводу встречи, которая не утихает до сих пор. Сам Озил объяснил свое решение об уходе из сборной, в частности, тем, что столкнулся с проявлениями расизма не только со стороны болельщиков, но и со стороны немецких политиков. 29-летний футболист считает, что они пытаются использовать его турецкое происхождение в качестве инструмента политической пропаганды.