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09:17 (мск), источник: Р-Спорт

В федерации футбола Турции поддержали Озила, объявившего об уходе из сборной Германии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Президент Турецкой федерации футбола (TFF) Йылдырым Демирёрен поддержал полузащитника Месута Озила, который ранее объявил, что завершает выступления за сборную Германии.

Источник: AP 2018

«Я как глава TFF выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье, осуждаю угрозы и уничижительные заявления, которые были направлены в адрес футболиста из-за его происхождения. В публичном и непубличном пространстве каждый игрок должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти. Все представители международного футбольного сообщества обязаны продолжить борьбу с расизмом и нетерпимостью», — говорится в заявлении Демирёрена, которое размещено на сайте TFF.

Озил в воскресенье объявил, что не хочет более представлять Германию на международном уровне. Ранее он подвергся критике со стороны главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Хавбек лондонского «Арсенала» отметил, что высокопоставленные чиновники DFB не уважают его турецкие корни и «эгоистично превращают в инструмент политической пропаганды».

Озил, защищавший цвета национальной команды с 2009 года, провел за «бундестим» 92 матча, забил 23 гола, в 2014 году стал чемпионом мира.

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