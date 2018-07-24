В федерации футбола Турции поддержали Озила, объявившего об уходе из сборной Германии

Источник: AP 2018

«Я как глава TFF выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье, осуждаю угрозы и уничижительные заявления, которые были направлены в адрес футболиста из-за его происхождения. В публичном и непубличном пространстве каждый игрок должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти. Все представители международного футбольного сообщества обязаны продолжить борьбу с расизмом и нетерпимостью», — говорится в заявлении Демирёрена, которое размещено на сайте TFF.

Озил в воскресенье объявил, что не хочет более представлять Германию на международном уровне. Ранее он подвергся критике со стороны главы Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхарда Гринделя за встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Хавбек лондонского «Арсенала» отметил, что высокопоставленные чиновники DFB не уважают его турецкие корни и «эгоистично превращают в инструмент политической пропаганды».