РФС: Тренер Черчесов продолжит работу со сборной России по футболу
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Об этом журналистам заявил первый
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Об этом журналистам заявил первый
Под руководством 54-летнего специалиста сборная впервые в новейшей истории вышла в
«Конечно, Черчесов продолжит работу. Когда будет подписан контакт? Это вопрос к Алаеву (исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза — прим. ТАСС)», — сказал Симонян.
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Действующий контракт тренера рассчитан до августа 2018 года.