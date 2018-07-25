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14:13 (мск), источник: ТАСС

РФС: Тренер Черчесов продолжит работу со сборной России по футболу

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продолжит работу с командой. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Источник: РИА "Новости"

Под руководством 54-летнего специалиста сборная впервые в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. В матче 1/8 финала команда обыграла сборную Испании, в четвертьфинале уступила команде Хорватии — будущему серебряному призеру турнира.

«Конечно, Черчесов продолжит работу. Когда будет подписан контакт? Это вопрос к Алаеву (исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза — прим. ТАСС)», — сказал Симонян.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Действующий контракт тренера рассчитан до августа 2018 года.

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