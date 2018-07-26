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01:58 (мск), источник: ТАСС

Тите продлил контракт со сборной Бразилии по футболу

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила о продлении соглашения с главным тренером национальной сборной Тите. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт со специалистом продлен до окончания чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году. «На протяжении всего времени работы в сборной тренерский штаб демонстрировал талант, компетентность и самоотверженность», — сказал исполнительный директор CBF Рожерио Кабокло.

Тите подчеркнул, что между руководством конфедерации и командой установились доверительные отношения, что поможет двигаться вперед. «CBF предоставила нам все условия для достижения результата, и мы продолжим работать в этом направлении. Для нас это вызов, и мы рады принять его, теперь мы сосредоточимся на предстоящих играх и турнирах», — отметил тренер.

Тите возглавил сборную Бразилии летом 2016 года. На чемпионате мира в России команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила бельгийцам со счетом 1:2. Под руководством Тите бразильцы провели 26 матчей, одержав 20 побед, четыре раза сыграв вничью и дважды потерпев поражение.

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