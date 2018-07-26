Тите продлил контракт со сборной Бразилии по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт со специалистом продлен до окончания чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году. «На протяжении всего времени работы в сборной тренерский штаб демонстрировал талант, компетентность и самоотверженность», — сказал исполнительный директор CBF Рожерио Кабокло.

Тите подчеркнул, что между руководством конфедерации и командой установились доверительные отношения, что поможет двигаться вперед. «CBF предоставила нам все условия для достижения результата, и мы продолжим работать в этом направлении. Для нас это вызов, и мы рады принять его, теперь мы сосредоточимся на предстоящих играх и турнирах», — отметил тренер.