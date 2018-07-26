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10:39 (мск), источник: ТАСС

Главным тренером сборной Японии по футболу стал наставник молодежной команды Мориясу

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Новым главном тренером сборной Японии по футболу назначен наставник молодежной национальной команды Хадзимэ Мориясу. Его кандидатуру в четверг утвердила Японская футбольная ассоциация.

Источник: Reuters

Ранее также сообщалось, что 49-летний Мориясу не будет покидать свой нынешний пост и фактически будет совмещать тренерскую работу с двумя командами. Последний раз в Японии подобная ситуация складывалась при французском наставнике Филиппе Труссье, возглавлявшем национальную и олимпийскую футбольные сборные с 1998 по 2002 год.

Мориясу начал тренерскую карьеру в 2004 году. С 2012 по 2017 год он тренировал японский клуб «Санфречче Хиросима», после чего перешел в сборную до 23 лет.

За два месяца до начала чемпионата мира в России Японская футбольная ассоциация приняла решение уволить тренера сборной Вахида Халилходжича, сумевшего вывести ее в финальную часть турнира. Его место занял Акира Нисино, сумевший довести команду до 1/8 финала.

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