Главным тренером сборной Японии по футболу стал наставник молодежной команды Мориясу

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Ранее также сообщалось, что 49-летний Мориясу не будет покидать свой нынешний пост и фактически будет совмещать тренерскую работу с двумя командами. Последний раз в Японии подобная ситуация складывалась при французском наставнике Филиппе Труссье, возглавлявшем национальную и олимпийскую футбольные сборные с 1998 по 2002 год.

Мориясу начал тренерскую карьеру в 2004 году. С 2012 по 2017 год он тренировал японский клуб «Санфречче Хиросима», после чего перешел в сборную до 23 лет.