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13:58 (мск), источник: ТАСС

Алаев: Тренерский штаб сборной России по футболу будет получать €2,5 млн в год

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расходы Российского футбольного союза (РФС) на зарплаты тренерскому штабу национальной сборной составят €2,5 млн. Об этом на пресс- конференции по итогам исполкома РФС рассказал и. о. президента организации Александр Алаев.

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В четверг исполком РФС согласовал условия нового контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

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Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

«Бюджет на тренерский штаб сборной России по футболу составит €2,5 млн в год, — сказал Алаев. — Очень благодарен тренерскому штабу и Станиславу Саламовичу [Черчесову], никаких сложностей не возникло (при продлении контракта — прим. ТАСС). Мы ждем старта Лиги наций и смотрим с оптимизмом в будущее. Хотел бы отдельно поблагодарить болельщиков, которые были душой команды и помогли нам добиться такого успеха».

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Это лучшее выступление в новейшей истории российской команды. Действующий контракт тренера рассчитан до августа 2018 года.

Следующую игру сборная России проведет 7 сентября. Россияне встретятся в матче Лиги наций с командой Турции.

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