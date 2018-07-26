Алаев: Тренерский штаб сборной России по футболу будет получать €2,5 млн в год

В четверг исполком РФС согласовал условия нового контракта с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.
«Бюджет на тренерский штаб сборной России по футболу составит €2,5 млн в год, — сказал Алаев. — Очень благодарен тренерскому штабу и Станиславу Саламовичу [Черчесову], никаких сложностей не возникло (при продлении контракта — прим. ТАСС). Мы ждем старта Лиги наций и смотрим с оптимизмом в будущее. Хотел бы отдельно поблагодарить болельщиков, которые были душой команды и помогли нам добиться такого успеха».
Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Это лучшее выступление в новейшей истории российской команды. Действующий контракт тренера рассчитан до августа 2018 года.
Следующую игру сборная России проведет 7 сентября. Россияне встретятся в матче Лиги наций с командой Турции.