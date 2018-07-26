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20:02 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Сборная России по футболу не отказалась от своих принципов за последние два года

ДВОРИКИ /Владимирская область/, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу не отказалась от своих принципов в плане комплектовании состава. Об этом в рамках мероприятия «Диалог на равных» молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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В четверг было объявлено, что Российский футбольный союз (РФС) согласовал условия нового контракта с Черчесовым. Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления на аналогичный срок.

«Сегодня у нас был исполком, где я отчитался о проделанной работе, там тоже прозвучал вопрос о чемпионате Европы 2020 года. И там, и здесь я могу сказать совершенно откровенно о моих ожиданиях от этого турнира. Если вы внимательно наблюдали за нами два прошедших года, то вы можете увидеть, что от своих принципов мы не отказались. Двери для всех открыты, проявляйте себя и попадайте в сборную, мы только ждем, сейчас будет то же самое, поскольку прошел большой турнир», — сказал Черчесов.

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«Посмотрим, как будет все развиваться, чемпионат России скоро начинается. Если вы спрашиваете про чемпионат Европы, то мы не знаем, какие у нас соперники, поэтому заглядывать вперед нам не надо, нам нужно проанализировать то, что мы сделали в кабинете, вместе со своим тренерским штабом, чем мы сейчас занимаемся, какие просчеты допустили. Это мой первый чемпионат мира, сейчас нужно все проанализировать, чтобы сделать качественный скачок», — добавил 54-летний тренер.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. Это лучшее выступление в новейшей истории российской команды. Действующий контракт тренера рассчитан до августа 2018 года.

Следующую игру сборная России проведет 7 сентября. Россияне на выезде встретятся в матче Лиги наций с командой Турции.

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