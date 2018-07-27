СМИ: Осорио покинет пост главного тренера сборной Мексики по футболу
ТАСС, 27 июля. Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио покинет свой пост. Об этом сообщает портал Goal.
ТАСС, 27 июля. Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио покинет свой пост. Об этом сообщает портал Goal.
Издание отмечает, что 56-летний специалист уже оповестил Федерацию футбола Мексики о своем решении. По информации портала, интерес к кандидатуре Осорио уже высказали несколько сборных, среди которых национальные команды Колумбии и США.
Сборная Мексики под руководством Осорио принимала участие в чемпионате мира 2018 года в России и вышла в
Осорио возглавляет сборную Мексики с 2015 года.