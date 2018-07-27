СМИ: Осорио покинет пост главного тренера сборной Мексики по футболу

Издание отмечает, что 56-летний специалист уже оповестил Федерацию футбола Мексики о своем решении. По информации портала, интерес к кандидатуре Осорио уже высказали несколько сборных, среди которых национальные команды Колумбии и США.

Сборная Мексики под руководством Осорио принимала участие в чемпионате мира 2018 года в России и вышла в плей-офф турнира, победив на групповом этапе южнокорейцев (2:1) и действующих на тот момент чемпионов мира немцев (1:0). В 1/8 финала команда Мексики потерпела поражение от сборной Бразилии (0:2).