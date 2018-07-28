Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио покинул свой пост, сообщает
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио покинул свой пост, сообщает
После переговоров стороны решили не продлевать контракт.
Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством команда провела 52 матча, в которых одержала 33 победы, 9 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла. На ЧМ-2018 мексиканцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии (0:2).