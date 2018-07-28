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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио покинул свой пост, сообщает пресс-служба мексиканской федерации футбола.

После переговоров стороны решили не продлевать контракт.

Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством команда провела 52 матча, в которых одержала 33 победы, 9 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла. На ЧМ-2018 мексиканцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии (0:2).

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