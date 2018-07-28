Осорио покинул пост главного тренера сборной Мексики

Осорио возглавлял сборную Мексики с 2015 года. Под его руководством команда провела 52 матча, в которых одержала 33 победы, 9 раз сыграла вничью и 10 раз проиграла. На ЧМ-2018 мексиканцы дошли до 1/8 финала, где уступили Бразилии (0:2).