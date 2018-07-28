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13:24 (мск), источник: ТАСС

Черчесов заявил, что сам настаивал на новом контракте по схеме «2+2»

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сам настаивал на новом контракте с Российским футбольным союзом (РФС) по схеме «2+2». Об этом он сообщил журналистам.

Под руководством Черчесова команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, который завершился 15 июля. Это выступление стало лучшим в новейшей истории сборной на мировых чемпионатах. В пятницу РФС продлил контракт с со специалистом, новое соглашение заключено по схеме «2+2», согласно которой по истечению двухлетнего периода стороны могут продлить контракт еще на два года.

«По продлению все было просто и понятно, не задело, что “2+2”, а не на четыре года, считаю это правильным, — сказал Черчесов. — Я сам на этом настаивал, потому что команда должна давать результат. Контракт может быть и 40-летним, но если результата нет, надо собирать вещи и освобождать место, это принцип спорта».

Также Черчесов отметил, что вместе с тренерским штабом посмотрел матч за Суперкубок России между московскими клубами «Локомотив» и ЦСКА, который прошел в пятницу. Победу со счетом 1:0 одержал ЦСКА. «Я и весь тренерский штаб специфично смотрим на футбол. То, что нам надо было, мы увидели», — сказал специалист.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.

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