«2+2». РФС подписал новый контракт с Черчесовым

Источник: Спорт-Экспресс

ОБЪЯВЛЕНИЕ

— Российский футбольный союз официально сообщает о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе «2+2 года», — говорится в официальном сообщении РФС. — Станислав Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020. РФС благодарит тренерский штаб национальной сборной России за успешно проведенную работу при подготовке к чемпионату мира-2018, где российская команда дошла до четвертьфинала.

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер национальной сборной России — пресс-службе РФС:

— Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе «2+2 года». Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством.

ЧТО СКАЗАЛИ В РФС

Александр АЛАЕВ, исполняющий обязанности президента РФС — пресс-службе РФС:

— Мы рады объявить о продлении соглашения со Станиславом Черчесовым, под руководством которого сборная России впервые с 1970 года дошла до четвертьфинала Чемпионата мира. РФС полностью доверяет Станиславу Саламовичу и его тренерскому штабу. Рассчитываем, что сборную России ждет впереди немало ярких побед и весомых достижений!

УСЛОВИЯ

Исполком РФС за день до этого поставил точку в вопросе о новом контракте главного тренера сборной России: 54-летний Черчесов и его штаб подписывают договоры по схеме «2+2 года» и с новыми условиями по зарплатам. Предполагается, что если сборная выйдет в финальную часть чемпионата Европы-2020 (турнир пройдет в 12 государствах, в том числе и в России — в Санкт-Петербурге), то опция продления еще на 2 года будет активирована, и значит, тренер останется до чемпионата мира-2022 в Катаре.