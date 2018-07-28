Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Анжи
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия
Заря Лг
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Львов
Динамо К
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
27.07
Локомотив М0
ЦСКА1
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Черенков. Навсегда
14:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«2+2». РФС подписал новый контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз объявил о заключении новых контрактов с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его штабом. Соглашения заключены по схеме «2+2 года». В случае удачного выступления в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, договоры четвертьфиналистов домашнего ЧМ-2018, скорее всего, будут продлены до чемпионата мира-2022.

Источник: Спорт-Экспресс

ОБЪЯВЛЕНИЕ

— Российский футбольный союз официально сообщает о подписании нового контракта с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым по системе «2+2 года», — говорится в официальном сообщении РФС. — Станислав Черчесов будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам, играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы-2020. РФС благодарит тренерский штаб национальной сборной России за успешно проведенную работу при подготовке к чемпионату мира-2018, где российская команда дошла до четвертьфинала.

ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер национальной сборной России — пресс-службе РФС:

— Сегодня тренерский штаб сборной России подписал соглашение с РФС по системе «2+2 года». Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей ответственности, будем делать свою работу с достоинством.

ЧТО СКАЗАЛИ В РФС

Александр АЛАЕВ, исполняющий обязанности президента РФС — пресс-службе РФС:

— Мы рады объявить о продлении соглашения со Станиславом Черчесовым, под руководством которого сборная России впервые с 1970 года дошла до четвертьфинала Чемпионата мира. РФС полностью доверяет Станиславу Саламовичу и его тренерскому штабу. Рассчитываем, что сборную России ждет впереди немало ярких побед и весомых достижений!

УСЛОВИЯ

Исполком РФС за день до этого поставил точку в вопросе о новом контракте главного тренера сборной России: 54-летний Черчесов и его штаб подписывают договоры по схеме «2+2 года» и с новыми условиями по зарплатам. Предполагается, что если сборная выйдет в финальную часть чемпионата Европы-2020 (турнир пройдет в 12 государствах, в том числе и в России — в Санкт-Петербурге), то опция продления еще на 2 года будет активирована, и значит, тренер останется до чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Выслушали на исполкоме доклад Черчесова, — сообщил вчера и.о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев. — А накануне прошло заседание технического комитета. Выступление сборной признано успешным. Мы были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Назначение главного тренера национальной команды проходит по согласованию с исполкомом. Предложено заключить контракт по схеме «2+2» с зарплатой 2,5 миллиона евро в год на весь штаб. Ждем предстоящих турниров, жеребьевки Euro-2020 и полны оптимизма. Надеемся, что вместе одержим еще много ярких побед.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Мария Шарапова и очень странный поцелуй. Шокирующие фото
Результаты медосмотра Роналду шокировали врачей "Ювентуса"
ЦСКА стал семикратным обладателем Суперкубка России
«Спартак» — «Оренбург». Довбня снова против Карреры
Черчесов: Произошедшее на ЧМ Смолова не убило
«Монако» представил Головина по-царски. На это стоит посмотреть
10 молодых игроков РПЛ, которые должны проявить себя
Витиньо попрощался с футболистами и руководством ЦСКА
СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» об аренде Игуаина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка