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17:06 (мск), источник: ТАСС

Гранквист продолжит выступать за сборную Швеции по футболу

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. Капитан сборной Швеции на ЧМ-2018 и защитник «Хельсинборга» Андреас Гранквист продолжит выступать за национальную команду до чемпионата Европы в 2020 году. Об этом он в понедельник сообщил в интервью телеканалу SVT.

Источник: Reuters

«Я нахожусь на вершине своей карьеры, — отметил он. — Когда я принял решение, то было правильное ощущение. У меня был хороший разговор с Янне (Янне Андерссон, главный тренер сборной — прим. ТАСС). Он четко дал понять, что хочет, чтобы я продолжил. Я также много говорил с семьей».

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Ранее 33-летний Гранквист сказал, что колеблется в отношении продолжения игры в национальной сборной.

Дебют игрока в составе национальной команды состоялся в 2006 году.

В ней он провел 77 матчей и забил 8 голов.

В период с 2013 по 2018 год Гранквист играл за «Краснодар».

На чемпионате мира в России сборная Швеции дошла до четвертьфинала, где уступила англичанам. Гранквист на турнире провел 5 матчей, в которых забил два гола.

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