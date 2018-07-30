Гранквист продолжит выступать за сборную Швеции по футболу

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«Я нахожусь на вершине своей карьеры, — отметил он. — Когда я принял решение, то было правильное ощущение. У меня был хороший разговор с Янне (Янне Андерссон, главный тренер сборной — прим. ТАСС). Он четко дал понять, что хочет, чтобы я продолжил. Я также много говорил с семьей».

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Ранее 33-летний Гранквист сказал, что колеблется в отношении продолжения игры в национальной сборной.

Дебют игрока в составе национальной команды состоялся в 2006 году.

В ней он провел 77 матчей и забил 8 голов.

В период с 2013 по 2018 год Гранквист играл за «Краснодар».