Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Тобол Кс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ
Днепр См
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Черенков. Навсегда
11:10 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки заняли 3-е место на Balaton Сup-2018 в Венгрии

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по футболу заняла 3-е место на международном турнире Balaton Сup-2018 в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале подопечные Эдуарда Деменковца встречались с командой Сербии и завершили основное время вничью 1:1 (гол у белорусок — Виктория Казакевич). В серии послематчевых пенальти удача была на стороне сербских футболисток — 3:2. Основное время игры за бронзу с командой Венгрии также завершилось с результатом 1:1 (гол у белорусок — Карина Ольховик), но на этот раз в серии пенальти успех сопутствовал белорусским спортсменкам — 8:7. Победителем турнира стала команда Сербии, разгромившая в решающем поединке румынок со счетом 3:0.

Читайте также
Чемпионка России по футболу 2013 года Борисенко скончалась в возрасте 28 лет

Год назад белорусские футболистки стали обладательницами серебра, а в 2016-м были победителями Balaton Сup.

Чемпионки страны футболистки ФК «Минск» в эти дни готовятся к старту в Лиге чемпионов, проводя тренировочный сбор в Чехии. В первом контрольном матче команда Юрия Малеева разгромила чемпиона Австрии «Санкт-Пельтен» со счетом 4:0, а затем победила чешского чемпиона пражскую «Спарту» — 2:0.

Во второй квалификационной группе Лиги чемпионов минчанки сыграют в словенской Любляне против местной «Олимпии» (7 августа), словацкого «Слована» из Братиславы (10 августа) и кипрского клуба «Соматио Барселона» (13 августа). Победители 10 отборочных групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места выйдут в 1/16 финала ЛЧ.

Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ким Кардашьян получила пять миллионов долларов за 5 минут
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
Головин в «Монако». Как это будет
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба
Гилерме чуть не утопил «Локо», но отбил пенальти и спас его
Шубенков: на чемпионате Европы планирую порвать всех соперников
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Двое уехали, трое вернулись. Все российские переходы в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка