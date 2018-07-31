Белорусские футболистки заняли 3-е место на Balaton Сup-2018 в Венгрии

В первом полуфинале подопечные Эдуарда Деменковца встречались с командой Сербии и завершили основное время вничью 1:1 (гол у белорусок — Виктория Казакевич). В серии послематчевых пенальти удача была на стороне сербских футболисток — 3:2. Основное время игры за бронзу с командой Венгрии также завершилось с результатом 1:1 (гол у белорусок — Карина Ольховик), но на этот раз в серии пенальти успех сопутствовал белорусским спортсменкам — 8:7. Победителем турнира стала команда Сербии, разгромившая в решающем поединке румынок со счетом 3:0.

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Год назад белорусские футболистки стали обладательницами серебра, а в 2016-м были победителями Balaton Сup.

Чемпионки страны футболистки ФК «Минск» в эти дни готовятся к старту в Лиге чемпионов, проводя тренировочный сбор в Чехии. В первом контрольном матче команда Юрия Малеева разгромила чемпиона Австрии «Санкт-Пельтен» со счетом 4:0, а затем победила чешского чемпиона пражскую «Спарту» — 2:0.